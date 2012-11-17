کتابخانه مرکزی چهار شهرستان اردبیل افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمند امین ظهر شنبه در جلسه شورای انجمن کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اهداف ساخت کتابخانه های مرکزی در شهرستانها گفت: ساخت کتابخانه های مرکزی در شهرستانها برای تامین کتابهای مرجع و امکانات مورد نیاز در کتابخانه های این شهرستانها است.

وی با بیان اینکه اردبیل در ساخت کتابخانه های مرکزی نسبت به استانهای دیگر وضعیت مطلوبی دارد، تصریح کرد: در مراکز برخی از استانها کتابخانه مرکزی وجود ندارد اما در استان اردبیل علاوه بر مرکز استان در شهرستانها هم در حال ساخت کتابخانه مرکزی هستیم.

فرهمند امین ساخت کتابخانه های عمومی در روستاها را یکی از برنامه های نهاد کتابخانه های عمومی استان برشمرد و افزود: کتابخانه های عمومی روستاهای نیارق، آراللو، فخرآباد، موران، انجیرلو، ایران آباد، دولت آباد، آق بلاغ و... در حال اجراست که با اتمام عملیات اجرایی این روستاها سرانه فضای کتابخانه ای استان افزایش می یابد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با بیان اینکه هفت کتابخانه روستایی در حال احداث و چهار کتابخانه در آینده نزدیک به مجموع کتابخانه های روستایی اضافه می شود، ادامه داد: با افتتاح این کتابخانه ها فضای کتابخانه ای استان از 28 هزار متر مربع به 40 هزار متر مربع می رسد.

به گفته فرهمند امین 40 هزار متر مربع فضای کتابخانه ای در استان رقم قابل قبولی است اما نهاد کتابخانه های عمومی استان برای افزایش این فضا به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.

