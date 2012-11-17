مراسم عزاداری دور از جناح گرایی باشد/اهداف اصلی قیام عاشورا تبیین شود

حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عزاداری های ماه محرم مصادیق روشن تعظیم شعائر الهی است عنوان کرد: برخی مواقع ممکن است تکریم و تعظیم شعائر یک جریان الهی مبتلا به آسیب هایی شود که نه تنها رسیدن به هدف را از مسیر منحرف می کند بلکه ضد هدف نیز باشد.



وی در ادامه با اشاره به برخی از آسیب هایی که ممکن است عزاداری ها را از هدف اصلی خود دورکند اشاره و عنوان کرد: حادثه عاشورا یک کلاس پر از درس است که گاهی در عزاداری ها به جای توجه به درس ها و هدف اصلی قیام عاشورا، تنها به ظواهر و شکل عزاداری اکتفا می شود که این امر می تواند موجب عدم بهره مندی عزادار از این مجالس باشد و همین امر باعث شده که اعمال برخی از افرادی که در عزاداری های نیز شرکت می کنند به دستگاه یزید شبیه تر است.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه به حرکت های ضد اخلاقی در مجالس عزاداری اشاره داشت و بیان کرد: اگر به هر دلیلی در مراسم های عزاداری از سوی مداح، سخنران و یا صاحب مجلس دروغ گفته شود این از مصادیق حرکات ضد اخلاقی است .



وی ادامه داد: گاهی در عزاداری ها روضه هایی که خوانده می شود و یا سخنانی گفته می شود که اصلا واقعیت و وجود خارجی ندارد.



پرهیز از خرافه گرایی



این استاد حوزه خرافه گرایی را نیز از دیگر آسیب ها عنوان کرد و ابراز داشت: در عزاداری ها برخی افراد حرکاتی از خود نشان می دهند که هیچ اصل و ریشه ای ندارد و جز خرافه چیز دیگری نیست که این امر نیز یکی از آسیب هایی است که باید برای رفع آن تلاش کرد.



وی در ادامه به افراط و تفریط ها در عزاداری اشاره داشت و گفت: برخی از افراد در عزاداری ها نسبت ددادن برخی القاب به مقام امام حسین (ع) دچارافراط و تفریط های فراوانی می کنند مانند اینکه برخی از مواقع نسبت هایی که تنها متعلق به خداوند است را به امام نسبت می دهند و یا در روضه خوانی آنچنان پیش می روند که چهره ای خوار از ایشان جلوه میکند که با مقام عصمت تناسبی ندارد.



تبیین حادثه عاشورا توسط افراد متخصص



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: برخی از مواقع نیز مشاهده می شود که در افرادی به تبیین حادثه عاشورا می پردازند که در این زمینه تخصص لازم را نداشته و با مسائل اجتماعی و تاریخی آن روز آشنایی ندارند.



وی ابراز کرد: کسی که به قیام و تبیین حادثه عاشورا می پردازد باید اطلاعات کاملی نسبت به مسائل آن زمان و حتی شرائط اجتماعی معاصر داشته باشد تا بتوانند آن حادثه عظیم را بیان کند.



مراسم عزاداری دور از جناح گرایی باشد



علیدوست در ادامه با اشاره به طرح مباحث سیاسی در عزاداری ها گفت: سیاست ما عین دیانت ما است امر صحیح در اسلام است اما اگر قرار باشد مراسم عزاداری به مراسم برای جناح گرایی و جناح بازی باشد کاری صحیح نیست.



وی ادامه داد: ‌سخنرانان و روضه خوانها باید در بیان مسائل روز و سیاسی تنها به کلیاتی نظام و اسلام اشاره داشته باشند و از سخنرانی های طولانی مدت که روضه و عزا را تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار دهد پرهیز کنند.



