محور بودن مساجد در مجالس مذهبی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسدی در همایش علمداران محرم در چناران گفت: مجالس عزاداری باید همراه با معرفت باشد تا بتواند مانند نور چراغ راهگشا و هدایتگر انسان باشد و انسان را در مسیر دین و سیره اهل بیت (ع) قرار دهد.

وی افزود: علی رغم دشمنی های فراوان علیه ارزشهای دینی و عاشورایی شکوه و آوازه نام، یاد و فرهنگ امام حسین (ع) در سطح جهان همچنان بی بدیل و شگفت انگیز است.

وی ادامه داد: واقعه کربلا باید از لحاظ نقلی، تحلیلی و تطبیقی مورد توجه قرار گیرد و از روحانیون، مداحان و ذاکرین در خواست می شود تا امانت داری در نقل وقایع، تحلیل صحیح و نیز تطبیق دادن وقایع کربلا با عصر حاضر را مورد توجه قراردهند.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر خراسان رضوی با بیان اینکه بیش از 30 هزار شبکه ماهواره ای بر ضد اسلام و ارزشهای اسلامی، اخلاقی و قرآنی فعالیت می کنند تصریح کرد: در ماه محرم، رسانه های محراب، منبر، علم و دسته های عزاداری باید در برابر این شبکه های فاسد کارگشا باشند و بتوانند سبک زندگی غربزده مسلمین را تغییر دهند.

همچنین امام جمعه چناران گفت: امام حسین (ع) اسم رمزیست که توانسته پس از صدها سال که از واقعه کربلا می گذرد ، اجتماعات عظیم عزاداری را گرد آوری کند تا در این اجتماعات به بیان حقایق و وقایع عاشورا پرداخته شود.

حجت الاسلام مظفر تاجی اظهار داشت: متاسفانه امروز در عزاداریهای به مسائل عاطفی و احساسی توجه بیشتری شده است و در مقابل به تبیین حقایق واقعه کربلا و علت قیام امام حسین(ع) کمتر پرداخته شده است.

وی ضمن تاکید بر حفظ امانت داری در نقل وقایع عاشورا بر استفاده مبلغین و روحانیون از کتب مقتل تاکید فراوان کرد.