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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۶

مراسم معارفه فرماندار جدید تهران برگزار شد

مراسم معارفه فرماندار جدید تهران برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه فرماندار سابق و جدید تهران با حضور مرتضی تمدن استاندار تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندار سابق محسن نایبی و فرماندار جدید تهران عیسی فرهادی امروز شنبه در ساختمان فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر مرتضی تمدن ، استاندار تهران و فرمانداران جدید و قدیم ، معاونان استانداری، تعدادی ازنمایندگان مجلس، بخشداران تهران، نمایندگانی از نیروی انتظامی و اعضای شورای اداری شهرستان تهران و تعدادی از ائمه جماعات حضور داشتند.

به گزارش مهر، عیسی فرهادی استاندار سابق البرز و سرپرست استانداری خراسان جنوبی هفته گذشته از سوی استاندار تهران به عنوان فرماندار تهران منصوب شد.

کد مطلب 1745682

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