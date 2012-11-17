مراسم معارفه فرماندار جدید تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه فرماندار سابق محسن نایبی و فرماندار جدید تهران عیسی فرهادی امروز شنبه در ساختمان فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر مرتضی تمدن ، استاندار تهران و فرمانداران جدید و قدیم ، معاونان استانداری، تعدادی ازنمایندگان مجلس، بخشداران تهران، نمایندگانی از نیروی انتظامی و اعضای شورای اداری شهرستان تهران و تعدادی از ائمه جماعات حضور داشتند.

به گزارش مهر، عیسی فرهادی استاندار سابق البرز و سرپرست استانداری خراسان جنوبی هفته گذشته از سوی استاندار تهران به عنوان فرماندار تهران منصوب شد.