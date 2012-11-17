2 مدیر متخلف بانکی برکنار شدند/ معرفی متخلفان جدیدارزی به مراجع امنیتی

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش قیمت ارز در کشور تداوم خواهد داشت؟ گفت: متاسفانه بعضی از افراد در بازار همواره در این باره مقاومت می کنند تا دلار به زیر قیمت 3 هزار تومان نباید که بانک مرکزی در این باره نیز تدابیری اندیشیده است که به زودی اعمال خواهد شد.

وی افزود: اقدامات افرادی را که به طور صوری در پایین آمدن قیمت ارز مقاومت می‌کنند، رصد کرده و یقیناً آنان را به مراجع امنیتی معرفی خواهیم کرد.

میزان ارز خانگی

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 12 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: اگر اشخاص ارز خانگی خود را به سپرده ارزی بسپارند، به طور قطع، علاوه بر کاهش قیمت ارز، خطراتی مانند سرقت دلارها کاهش پیدا خواهد کرد.

بهمنی اظهارداشت: سپرده‌گذاران ارزی در هنگام برداشت سپرده علاوه براصل آورده، قادر خواهند بود تا سود ارزی آن را نیز دریافت کنند. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حواله های صادراتی ین حساب‌ها نیز تاکید کرد: هرگاه صاحب حساب ارزی، حواله ای را به هرکجا بخواهد، انجام دهد، آن حواله از طریق بانک میسر خواهد بود.

اجازه تاسیس موسسات با نام "ائمه اطهار" نمی‌دهیم/ قدیمی‌ها هم نام ائمه را تغییر دهند

وی درباره تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که به نام "ائمه اطهار" هستند، گفت: این موضوع نیز از مصوبات بانک مرکزی است و طبق دستور بانک مرکزی، به هیچ موسسه ای اجازه تاسیس با نام "ائمه اطهار" را نخواهیم داد و نیز طبق این مصوبه، تمامی موسساتی که با نام ائمه فعالیت می کنند، موظف به تغییر نام موسسه و بانک خود بوده و باید اسامی را از سر در شعب نیز تغییر دهند.

رئیس کل بانک مرکزی، دلیل این تغییر نام را تخلفات بعضی از موسسات با نام "ائمه اطهار" بیان کرد و افزود: یکی از این موسسات به علت تخلف و استفاده از نام ائمه اطهار به دادگاه معرفی شده است، ضمن اینکه این موسسات باید بدانند که هیچ کار اداری و سازمان به بانک مرکزی انجام نمی شود؛ جز اینکه نام ائمه را تغییر دهند.



دو مدیر متخلفی بانکی برکنار و به دادگاه معرفی شدند



بهمنی در ادامه با بیان اینکه طبق مصوبه بانک مرکزی هیچ بانکی حق درخواست دو ضامن برای وام تا سقف 10 میلیون تومان را ندارد، گفت: با وجود این مصوبه، دو شعبه از یک بانک، این موضوع را رعایت نکردند، روسای این دو شعبه برکنار و به دادگاه تخلفات اداری معرفی شده اند.

به گفته بهمنی، یک ضامن برای وام زیر 10 میلیون تومان کفایت می کند. وی همچنین تاکید کرد: لزومی ندارد که حتماً این ضامن هم کارمند باشد. ضامن می تواند بازاری، پزشک و یا افراد معتبر و صاحب اعتبار در جامعه باشند.