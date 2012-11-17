تولید مجموعه تلویزیونی «پایی که جا ماند» کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس مقدم، الهام غفوری و سعید نعمتالله، به ترتیب کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی این سریال 50 قسمتی را برعهده خواهند داشت.
این مجموعه تلویزیونی بر اساس کتاب «پایی که جا ماند» نوشته سیدناصر حسینیپور، جانباز و آزاده جنگ تحمیلی نگارش میشود که خاطراتش در اسارتگاههای مخفی عراق را در این کتاب به چاپ بیست و هفتم رسانده است.
در یادداشت مقام معظم رهبری بر این کتاب آمده است: «تاکنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیدهام که صحنههای اسارت مردان ما را در چنگال نامردمان بعثی عراق، آنچنان که در این کتاب است به تصویر کشیده باشد. این یک روایت استثنایی از حوادث تکاندهندهای است که از سویی صبر و پایداری و عظمت روحی جوانمردان ما را، و از سویی دیگر پستی و خباثت و قساوت نظامیان و گماشتگان صدام را، جزء به جزء و کلمه به کلمه در برابر چشم و دل خواننده می گذارد و او را مبهوت می کند. احساس خواننده از یک سو شگفتی و تحسین و احساس عزت است، و از سویی دیگر غم و خشم و نفرت ، درود و سلام به خانوادههای مجاهد و مقاوم حسینی سید ناصر حسینیپور کتاب «پایی که جا ماند» را به ولید فرحان، شکنجهگری که از هیچ فرصتی برای آزار و اذیت او غافل نمیماند تقدیم کرده. شکنجهگری که او را مجبور به دویدن بر روی یک پا میکند، او را مجبور به ساعتها خیره شدن به آفتاب میکند و برای بیرون کشیدن اطلاعات از ناصر با کابل به جان او میافتد.»
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