اجلاس توسعه همکاری های استانداران مرزی ایران و جمهوری ترکیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی به آغری، در این اجلاس که با هدف گسترش و توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برگزار می شود، معاون رئیس جمهور در امور بین الملل، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مقامات آذربایجان غربی به همراه فرمانداران شهرهای مرزی خوی، سلماس، چالدران و ماکو، تجار، بازرگان و فعالان اقتصادی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل حضور دارند.

در اولین روز از این اجلاس چهار کارگروه کارشناسی و تخصصی سرمایه گزاری و تجارت مرزی ، گمرکات، صنعت و گردشگری -فرهنگی - ورزشی با حضور مقامات و کارشناسان و فعالان اقتصادی ،تجار و بازرگان دو کشور برگزار می شود.

بعد از ظهر شنبه نیزعلاوه بر نشست های تخصصی ، استاندار آذربایجان غربی با استانداران مرزی ترکیه و همچنین " جودت یلماز" وزیر توسعه دولت ترکیه دیدار و گفتگو می کند.



ادامه نشست های تخصصی و دیدارهای مقامات دو کشور به همراه توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات، پیگیری تفاهمنامه های قبلی از جمله اهداف و برنامه این اجلاس است.

در خاتمه این نشست همچنین اسناد همکاری های گمرکی ، مرزی ، گردشگری ، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بین مقامات دو کشور به امضا می رسد.

سه اجلاس قبلی استانداران مرزی ایران و ترکیه قبلا به میزبانی استان وان، استان آیغدیر در ترکیه و آذربایجان غربی برگزار شده است.



توسعه هر چه بیشتر مناسبات دو طرف، راه اندازی بازارچه های مرزی، اتخاذ سیاست های یکنواخت گمرکی، روان سازی تشریفات گمرکی، احداث و راه اندازی شهرک صنعتی مشترک در نوار مرزی ایران و ترکیه از جمله مصوبات نشست های قبلی بوده است.

این اجلاس در حال حاضر با سخنرانی معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی و استاندار آغری ترکیه در حال برگزاری است.