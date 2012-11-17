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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۵

اجلاس توسعه همکاری های استانداران مرزی ایران و جمهوری ترکیه آغاز شد

اجلاس توسعه همکاری های استانداران مرزی ایران و جمهوری ترکیه آغاز شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: چهارمین اجلاس استانداران مرزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با حضور مقامات دو کشور برای مدت دو روز در استان آغری واقع در شرق ترکیه پیش از ظهر شنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی به آغری، در این اجلاس که با هدف گسترش و توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برگزار می شود، معاون رئیس جمهور در امور بین الملل، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مقامات آذربایجان غربی به همراه فرمانداران شهرهای مرزی خوی، سلماس، چالدران و ماکو، تجار، بازرگان و فعالان اقتصادی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل حضور دارند.

در اولین روز از این اجلاس چهار کارگروه کارشناسی و تخصصی سرمایه گزاری و تجارت مرزی ، گمرکات، صنعت و گردشگری -فرهنگی - ورزشی با حضور مقامات و کارشناسان و فعالان اقتصادی ،تجار و بازرگان دو کشور برگزار می شود.

بعد از ظهر شنبه نیزعلاوه بر نشست های تخصصی ، استاندار آذربایجان غربی با استانداران مرزی ترکیه و همچنین  " جودت یلماز"  وزیر توسعه دولت ترکیه دیدار و گفتگو می کند.

ادامه نشست های تخصصی و دیدارهای مقامات دو کشور به همراه توسعه و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات، پیگیری تفاهمنامه های قبلی از جمله اهداف و برنامه این اجلاس است.

در خاتمه این نشست همچنین اسناد همکاری های گمرکی ، مرزی ، گردشگری ، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بین مقامات دو کشور به امضا می رسد.

سه اجلاس قبلی استانداران مرزی ایران و ترکیه قبلا به میزبانی استان وان، استان آیغدیر در ترکیه و آذربایجان غربی برگزار شده است.

توسعه هر چه بیشتر مناسبات دو طرف، راه اندازی بازارچه های مرزی، اتخاذ سیاست های یکنواخت گمرکی، روان سازی تشریفات گمرکی، احداث و راه اندازی شهرک صنعتی مشترک در نوار مرزی ایران و ترکیه از جمله مصوبات نشست های قبلی بوده است.

این اجلاس در حال حاضر با سخنرانی معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی و استاندار آغری ترکیه در حال برگزاری است.

کد مطلب 1745704

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