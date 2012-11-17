پایان نیم فصل لیگ فوتبال خراسان شمالی/ شهرداری جاجرم قهرمان نیم فصل شد

جم تاج مهجور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه رقابت های لیگ دسته یک فوتبال خراسان شمالی و از هفته دهم و پایانی نیم فصل این مسابقات سه بازی برگزار شد که در مهم‌ترین دیدار تیم رده دومی شهرداری جاجرم در خانه برابر اترک بجنورد با نتیجه سه بر یک به برتری دست یافت و با 23 امتیاز به صدر جدول رقابت ها صعود کرد.

وی افزود: در نخستین دیدار این هفته قرار بود انتظار صدرنشین در ورزشگاه تختی به مصاف تیم شهدای مصرزاده اسفراین برود اما این بازی به علت بارندگی و نامناسب بودن شرایط زمین لغو و به موعد دیگری موکول شد.

مهجور اظهار داشت: در دیگر دیدار این هفته ماهان بجنورد در دیداری پرگل با نتیجه پنج بر یک برابر شهرداری آشخانه به برتری دست یافت و با 20 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در سومین دیدار این هفته نیز استقلال نوین بجنورد در ورزشگاه تختی این شهر با نتیجه دو بر صفر برابر تیم همشهری خود بربرقلعه به برتری دست یافت.

به گفته این مسئول دیدار بین تیم های نصر جاجرم و پیشگامان شیروان نیز که قرار بود به میزبانی پیشگامان در شیروان برگزار شود، به علت حاضر نشدن تیم میهمان، برگزار نشد و در مورد نتیجه این بازی کمیته انضباطی لیگ فوتبال استان به زودی رای خود را صادر می کند.

وی اظهار داشت: بر این اساس در پایان هفته دهم و نیم فصل رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال خراسان شمالی تیم شهرداری جاجرم با 23 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، انتظار علوم پزشکی با 22 امیتاز و یک بازی کمتر نسبت به صدرنشین در رده دوم جای گرفته است و ماهان بجنورد نیز با 20 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

لیگ دسته اول خراسان شمالی با حضور 10 تیم پیشگامان شیروان، نصر جاجرم، شهرداری جاجرم، شهرداری آشخانه، شهید مصرزاده اسفراین، ماهان، انتظار، استقلال، اترک و بربرقلعه بجنورد در مدت 18 هفته برگزار می‌شود و در پایان آن نیز تیم قهرمان به مسابقات لیگ دسته 3 کشور راه می‌یابد.