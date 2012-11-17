ضرورت تسریع در معرفی طرح های کشاورزی استان مرکزی به بانک

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عاشوری صبح شنبه با تاکید بر این مهم در نشست ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی افزود: باید با معرفی طرح های زود بازده بخش کشاورزی به بانک های عامل روند پرداخت تسهیلات بانکی به این طرح ها را تسریع داد.

وی با اشاره به توانمندی های استان مرکزی در بخش کشاورزی و لزوم بالفعل سازی این توانمندیها در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در برابر تحریم ها گفت: شرایط خوبی برای پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان فعال در حوزه کشاورزی ایجاد شده و باید از این فرصت برای رشد و توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی به نحو احسن استفاده کرد

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی خطاب به فرمانداران گفت: فرمانداران شهرستان های استان باید ظرف مدت دو هفته تمام طرح های کشاورزی شهرستان خود را بررسی و نسبت به حذف طرح های ناقص اقدام کنند

عاشوری با بیان این که توجه به زمان اندک در اختیار برای تصویب پروژه های بخش کشاورزی یک اصل ضروری و ممهم است افزود: طرح های بخش کشاورزی باید بعد از تکمیل پرونده برای بررسی به کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان ارسال شوند.

وی ادامه داد: کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان نیز موظف است نسبت به تصویب طرح ها در اسرع وقت و معرفی طرح ها برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل اقدام کند.

معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی گفت: توسعه بخش کشاورزی یک اصل ضروری پیش روی کشور در شرایط کنونی است چراکه توجه به این مهم ضمن خودکفایی کشور در حوزه تولید محصولات کشاورزی بستر رشد اقتصادی کشور را نیز فراهم می کند

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه از معرفی سه هزار و 800 طرح کشاورزی برای اخذ تسهیلات زودبازده به بانک های عامل در استان مرکزی خبر داد و گفت: در این میان بانک کشاورزی استان مرکزی توانسته با 919 طرح با میزان تسهیلات 620 میلیارد ریال قرارداد منعقد کند

عباس مظفری یادآور شد: علاوه بر این 54 طرح زود بازده بخش کشاورزی استان مرکزی نیز با 220 میلیارد ریال تسهیلات آماده عقد قرارداد است.

