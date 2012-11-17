پرداخت یارانه نقدی موجب کار آفرینی می شود/ می ترسند جایگاه دولت افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن امروز شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید تهران، تنها راه شکستن تحریم ها را مقاومت دانست و گفت: نه مذاکره، نه مسامحه و نه هیچ راه دیگری فرمول گذشته از تحریم ها و مشکلات اقتصادی نیست بلکه مقاومت تنها راه مقابله با این مشکلات است.

وی با اشاره به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه، تصریح کرد: غزه یک گوشه ای از مقاومت مردم مسلمان با دست خالی در برابر استکبار است و با وجود اینکه این سرزمین چندین ماه در محاصره قرار دارد و در معرض تهدید است اما همچنان ملت آن در برابر دشمن ایستادگی می کنند.

تمدن با بیان اینکه مقاومت خود را برای روزهای سخت تر آماده کرده است، گفت: همچنان که رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه و جنگ 33 روزه از مقاومت شکست خورد در این صحنه هم مقاومت برتری و پیروزی خود را نشان خواهد داد.

در ادامه این جلسه استاندار تهران ضمن تشکر از زحمات نایبی فرماندار سابق، گفت: ما قصد داریم از ایشان در بهترین و مناسب ترین مسئولیت هایی که در ستاد استانداری وجود دارد استفاده کنیم. چرا که ایشان کم فروشی نکردند و هر چه را که در توان داشتند در سبد اخلاص گذاشتند اما حق انتخاب با خود ایشان است.

وی افزود: از این پس مسئولیت آقای نایبی بر دوش آقای فرهادی است لذا برای ایشان نیز آرزوی توفیق در خدمت به مردم داریم.

وی با اشاره به مشکلات فرمانداری تهران در توصیه به فرهادی، فرماندار جدید گفت: شما باید در رسیدن به مدیریت جامع در تهران تلاش کنید که این امر نیاز به اصلاح قوانین و یا تصویب قوانین جدید دارد و بهترین راه برای این کار استفاده از ظرفیت مجمع نمایندگان تهران است به خصوص در این زمینه می توانید از وجود آقای طلا در این مجمع استفاده کنید.

وی با بیان اینکه ساختار فعلی فرمانداری تهران پاسخگوی نیازهای جمعیت 8 میلیونی تهران نیست، ادامه داد: شما باید این ساختار را گسترش و پرورش دهید و تشکیلات فرمانداری باید به شرایط بهتری ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: در همین زمینه طرح جدید فرمانداری تهران که پیش از این نیز آماده شده برای تصویب به وزارت کشور ارسال شده و امیدواریم که هر چه زودتر این طرح مسیر قانونی خود را طی و به مرحله اجرایی شدن برسد.

تمدن گسترش فرمانداری تهران متناسب با گستره جغرافیایی شهر تهران را ضروری دانست و گفت: گستره جغرافیایی شهر تهران موجب بروز مشکلات در فرمانداری شده در فرمانداری که هماهنگی کننده دستگاه های دولتی و مجری سیاست های کلی دولت است فقط یک ساختمان دارد و همین امر موجب اخلال کار فرمانداری شده است.

استاندار تهران افزود: باید نسبت به پهنای جغرافیایی تهران فرمانداری نیز در تهران گسترش پیدا کند و در 22 منطقه تهران در دسترس مردم باشد لذا این دو نکته از وظایف مهم فرمانداری جدید است که برای ارتقاء کار خود باید به آن عمل کند.

وی در ادامه این نشست با اشاره به سال تولید ملی گفت: آنچه که باید مسئولین در دستور کار خود قرار بدهند توجه به مسائل اقتصادی و توجه به مسئله معیشتی مردم از کف خیابان تا توجه به کانون های تولیدی و صنعتی است. چرا که امروز دشمن جنگ اقتصادی به راه انداخته و با مقوله اقتصاد به مقابله با ایران اسلامی برخواسته است.

تمدن با تاکید بر اینکه باید امروز اولویت اصلی کشور اقتصاد باشد، گفت: خدمت به مردم یکی از ویژگی های دولت است که اتفاقا این کار را در زیر هجمه های سنگین داخلی انجام می دهد و هر دولت دیگری بود تا الان از پا در آمده بود. اما چون خدمت به مردم در صدر کارهای این دولت است ما هرگونه تهمت و سختی را در این راه تحمل می کنیم.

وی با اشاره به شانتاژهای خبری که امروز علیه دولت وجود دارد، خاطر نشان کرد: یکی از این شانتاژهای خبری بحث افزایش نرخ حامل های انرژی است.

استاندار تهران با طرح این سئوال که چه کسی گفته است که دولت با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها می خواهد حامل های انرژی را افزایش دهد، گفت: دولت قصد داشت مرحله دوم یارانه ها را بدون افزایش حامل های انرژی آغاز کند و در واقع می خواست یارانه های نقدی مردم را افزایش دهد که دولت با هجمه های شدیدی از سوی مخالفین روبرو شد.

تمدن با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی به معنای نقدینگی نیست، گفت: بعضی از یارانه های نقدی به معنای افزایش نقدینگی یاد می کنند در صورتیکه پرداخت یارانه نقدی موجب افزایش نقدینگی نمی شود و موجب تبدیل پول به خدمت و کالا می شود که این امر کارآفرینی را در پی دارد.

وی توضیح داد: پرداخت یارانه های نقدی موجب خارج شدن انباشتگی از یک جای مشخص می شود و وقتی که در خدمت مردم قرار بگیرد تبدیل به کالا می شود که این افزایش کالا نیز کارآفرینی را در پی دارد نه نقدینگی.

تمدن ادامه داد: هر گاه دولت می خواهد به اقشار محروم جامعه کمک کند فریادشان بلند می شود چون جایگاه مردمی دولت را می دانند و می ترسند این جایگاه افزایش یابد.

استاندار تهران افزود: در جلساتی که در دولت برگزار می شود هیچ کس به فکر این مسائل نیست و اینها تنها تلقی و برداشت اشتباه دیگران است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه در چنین فضایی کار کردن برای دولت بسیار سخت است، خاطر نشان کرد: دولت چون هدفش خدمت به مردم است هر سختی را تحمل می کند.