  1. ورزش
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

عبدالسلام گادیسوف به تیم کشتی داماش بابل پیوست

عبدالسلام گادیسوف به تیم کشتی داماش بابل پیوست

عبدالسلام گادیسوف آزادکار نامدار روسیه با حضور در سازمان لیگ فدراسیون کشتی به تیم صدرای داماش بابل پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسلام گادیسوف آزادکار وزن 96 کیلوگرم روس که سابقه حضور در لیگ سال گذشته ایران را نیز دارد در فصل جدید این رقابت‌ها هم حضور می‌یابد. این کشتی‌گیر داغستانی الاصل که در رقابتهای المپیک 2012 لندن مقابل یزدانی شکست خورد، امسال تیم داماش بابل را در لیگ برتر کشتی آزاد همراهی می‌کند.

این کشتی گیر روس که به همراه حیدر حیدراف مربی خود به ایران سفر کرده، امروز با حضور در فدراسیون کشتی قراردادش را بصورت رسمی با نماینده تیم داماش بابل ثبت کرد.

پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد از روز 23 آبان ماه آغاز شده که دیدار تیم داماش بابل در هفته اول برگزار نشد.

کد مطلب 1745717

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