زرتشتیان یزد طی 5 سال 109 پرونده در شورای حل اختلاف یزد تشکیل دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سفید در بازدید از شورای حل اختلاف زرتشتیان یزد با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف ویژه زرتشیان اظهار داشت: طی پنج سال گذشته یعنی طی سال های 1386 تا 1390 در مجموع 109 پرونده وارد این شورای حل اختلاف شده و 117 پرونده نیز مختومه شده است.

وی افزود: طی این مدت بیش از 67 درصد از پرونده های مطروحه منجر به صلح و بقیه به صدور حکم منتهی شده است.

سفید با اشاره به آمار عملکرد شورای حل اختلاف زرتشتیان شهر یزد طی شش ماهه اول سال جاری گفت: موجودی ابتدای سال 9 پرونده بوده که طی این مدت 26 پرونده نیز وارد و به 24 پرونده نیز رسیدگی و مختومه شده است.

نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با اشاره به اینکه در حال حاضر شوراهای حل اختلاف در کشور نهادینه شده اند، اظهار داشت: باید همایشهایی در خصوص شورای حل اختلاف برای رهنگ سازی برگزار شود.

اسفندیار اختیاری اعلام آمادگی کرد تا در مجلس پیگیر مشکلات حقوقی مربوط به شوراهای حل اختلاف باشد و عنوان کرد: با توجه به مطلوب بودن عملکرد شورای حل اختلاف ویژه زرتشتیان یزد، پیگیر افتتاح شورای حل اختلاف مشابه برای زرتشتیان در تهران هستیم.