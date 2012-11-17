توجه به بهداشت محیط زندگی موجب افزایش سلامت اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسن پور ظهر شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان البرز که در فرمانداری تشکیل شد اظهارداشت: توجه به محیط زیست و پاک نگه داشتن محیط زندگی می تواند جامعه را در برابر انواع بیماری ها بیمه کرده و نشاط و شادمانی را به همراه داشته باشد.

حسن پور با اشاره به اهمیت سلامتی و پاک نگه داشتن محیط زیست در زندگی تصریح کرد: در مکان های دپوی زباله باید استانداردهای لازم رعایت شود و ادارات مجوز لازم را از اداره محیط زیست در این خصوص دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به تولید زباله های شهری ونخاله های ساختمانی، لازم است برخورد قانونی با تخلیه ‌کنندگان نخاله‌های ساختمانی در محل‌های غیرمجاز و نیز آخرین اقدامات صورت گرفته توسط ادارات ذیربط در این خصوص به مسئولان ارائه شود.

فرماندار شهرستان البرز اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت پسماندها و نظارت بر نحوه تفکیک زباله های بیمارستانی را ضروری دانست و خواستار همکاری و پیگیری مستمر اعضاء کارگروه دراجرای مصوبات شد.

این مسئول همچنین از اداره محیط زیست و بهداشت خواست با توجه به اهمیت موضوع بازدید مشترکی از نحوه تفکیک زباله های بیمارستانی داشته باشند.

در پایان فرماندار شهرستان البرز با تاکید بر پیگیری مشکل پسماندهای باقیمانده از سال های گذشته و تصفیه خانه های شهرستان از اعضاء کارگروه خواست با بررسی کارشناسی در حل این مشکل بکوشند.