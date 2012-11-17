ورزشکاران برتر هشتمین دوره مسابقات ووشوی قهرمانی استان زنجان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات ووشوی قهرمانی استان زنجان با حضور بیش از 320 ورزشکار در دو بخش تالو و ساندا به مدت دو روز در سالن آکادمی بین‌المللی ووشو مجموعه ورزشی انقلاب زنجان برگزار شد که طی آن نفرات برتر، شامگاه روز گذشته با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

مسئول کمیته مسابقات هیئت ووشوی استان زنجان با بیان اینکه حضور بیش از 320 ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها یک رکورد در سطح کشور محسوب می‌شود، گفت: علی‌رغم اینکه شاهد حضور این تعداد ورزشکار در هشتیمن دوره مسابقات ووشوی قهرمانی استان بودیم، با این وجود، رقابت‌های مذکور در بهترین شرایط و بالاترین سطح برگزار شد، به گونه‌ای که می‌توان گفت اکثر قهرمانان ووشوی ایران در این رقابت‌ها حضور داشتند.

کاظم بابایی با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات 185 ورزشکار برتر در دو بخش تالو و ساندا به روی سکو رفتند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه حضور این تعداد ورزشکار باعث شد تا برای برگزاری رقابت‌های قهرمانی استان در سال‌های آینده برنامه منسجم‌تری داشته باشیم که خوشبختانه این رقابت‌ها خروجی خوبی برای استان جهت انتخاب برترین‌های این رشته از بین 320 ورزشکار شرکت‌کننده داشت.

نتایج هشتمین دوره مسابقات ووشوی قهرمانی استان زنجان:

(بخش تالو)

رده سنی نونهالان:

فرم "جین‌شو"

1. سبحان سلطان‌نژاد 2. محمدحسین میرزایی 3. حامد رضایی

فرم "چیانگ‌شو"

1. حامد رضایی 2. توحید هدایت‌پور 3. حمید پیری

فرم "گوئن‌شو"

1. علی ترکمندی 2. آیدین سهرابی 3. حمید پیری

فرم "دائوشو"

1. علی ترکمندی 2. محمدرضا اسماعیلی 3. مهدی آدقلی

فرم "چانگ‌چوان"

1. علی ترکمندی 2. حمید پیری 3. حامد رضایی

جوخه 1، 2 و 3

1. امیرحسین پوسانه 2. آرتین رفیعی 3. عمادالدین رفیعی

جوخه 4، 5 و 6

1. آرتین رفیعی 2. علی محمدی 3. رضا جم

جوشی 1

1. امیرحسین پوسانه 2. مهدی احمدی 3. ارشیا باقری

جوشی 2

1. برازمان ترخوانه 2. سیدعلی موسوی 3. متین اسکندری

جوشی 3

1. توحید هدایت‌پور 2. سبحان سلطان‌نژاد 3. امیرحسین نوری‌فرد

رده سنی نوجوانان:

فرم "چانگ‌چوان"

1. امیرحسین سلطانی 2. محمدمهدی شامی 3. سیدمحمد حسینی

فرم "دائوشو"

1. سیدمحمد حسینی

فرم "گوئن‌شو"

1. سیدمحمد حسینی

فرم "چیانگ‌شو"

1. محمدمهدی شامی 2. محمدرضا قشمی

فرم "جین‌شو"

1. محمدرضا قشمی 2. محمدمهدی شامی

فرم "نان‌چوان"

1. محمدمهدی رستمخانی 2. رضا اشرفی

فرم "نن‌گوئن"

1. محمدمهدی رستمخانی 2. رضا اشرفی 3. سیدنوید موسوی

فرم "تای‌چی‌جین"

1. محمدرضا قشمی 2. دانیال ترکمندی 3. محمد ندرلو

فرم "تای‌چی‌چوان"

1. دانیال ترکمندی 2. محمدرضا قشمی 3. محمد ندرلو

فرم "نن‌دائو"

1. محمدمهدی رستمخانی 2. رضا اشرفی 3. سیدنوید موسوی

رده سنی جوانان:

فرم "دائوشو"

1. مجید حسنلو 2. مصطفی ایوبی

فرم "چانگ‌چوان"

1. کوروش حیدری 2. مجید حسنلو 3. مصطفی ایوبی

فرم "گوئن‌شو"

1. مجید حسنلو 2. مصطفی ایوبی

فرم "چیانگ‌شو"

1. کوروش حیدری

فرم "تای‌چی‌چوان"

1. مهدی محمدی 2. مهدی چاقویی

فرم "نان‌چوان"

1. سیدنوید موسوی 2. علیرضا جلدی

فرم "تای‌چی‌جین"

1. مهدی محمدی 2. حسام فرضی

رده سنی بزرگسالان:

فرم "چانگ‌چوان"

1. محمد حسنی 2. هادی محمدی

فرم "گوئن‌شو"

1. هادی محمدی 2. محمد حسنی

سلاح کوتاه

1. هادی محمدی 2. کوروش حیدری 3. محمد حسنی

(بخش ساندا)

رده سنی نوجوانان:

منهای 31 کیلوگرم:

1. مهدی نجفی 2. مجتبی ایوبی 3. هادی عشایری و محمد صادقی

منهای 34 کیلوگرم:

1. امیرحسین حسینی 2. علی ملکی 3. عرفان لطفی و علی امیریان

منهای 37 کیلوگرم:

1. حسین قاسری 2. مهدی کاظم‌لو 3. امیرحسین زاکری و محمد شیروانی

منهای 40 کیلوگرم:

1. مهدی نریمانی 2. علی نجفی 3. حامد جعفرزاده و علی مقدم‌کوهی

منهای 43 کیلوگرم:

1. محمد کشاورزافشار 2. سیاوش بابایی 3. علی محمدی و محمد باقری

منهای 46 کیلوگرم:

1. افشین کلانتری 2. رضا گل‌محمدی 3. محمد غفاری و محمدرضا ولی

منهای 49 کیلوگرم:

1. جاوید خلجی 2. محمدرضا خدابنده‌لو 3. علیرضا مرادی و سید اسدا... موسوی

منهای 52 کیلوگرم:

1. علی محمدی 2. حسین احمدی 3. محمد نعلبند و علیرضا رحیمی

منهای 56 کیلوگرم:

1. امید رستمی 2. کیانوش ریحانی 3. حامد امیرسعادتی

منهای 60 کیلوگرم:

1. یونس مهرعلیان 2. سیدمحمد موسوی 3. امیر بیات و سیدمهدی خلیلی

منهای 65 کیلوگرم:

1. مهدی نجفی 2. محمدرضا خلجی 3. امیرحسین خدایی و مصطفی فضلی

رده سنی جوانان:

منهای 48 کیلوگرم:

1. مهدی عشایری 2. حامد کرمی 3. علیرضا حقانی و رضا مافی

منهای 52 کیلوگرم:

1. میلاد اجلی 2. فرشاد مردانی 3. رامین پرویزی و جواد بیات

منهای 56 کیلوگرم:

1. محمد بیگدلی 2. حسین حق‌وردی 3. مجید بیات و افشین سلیمی

منهای 60 کیلوگرم:

1. امیر صفری‌نژاد 2. سجاد کریمی 3. ابراهیم هاشملو و حسن ایمانی

منهای 65 کیلوگرم:

1. علی مولایی 2. موسی سهرابی 3. رضا مقدم و مهدی کریمی

منهای 70 کیلوگرم:

1. امین نوری‌قانلی 2. محمدامین نصیری 3. سعید شجاعی و مجید استجلو

منهای 75 کیلوگرم:

1. فریبرز مسگری 2. اصغر اسماعیلی 3. علی بخشندگان و حامد علی‌مرادی

منهای 80 کیلوگرم:

1. فرشید انواری 2. حمیدرضا شبیری 3. علی اکبری و امیر محمودی

رده سنی بزرگسالان:

منهای 52 کیلوگرم:

1. علیرضا واعظی 2. طاهر قاسمی 3. رضا آقایاری و میلاد اسکندری

منهای 56 کیلوگرم:

1. اکبر محمدزاده 2. مسعود انصاری 3. امیر محمدی و رضا سبحانی

منهای 60 کیلوگرم:

1. حسینعلی احمدی 2. فردین نوروزی 3. روح‌ا... احمدی و میلاد بابایی‌پور

منهای 65 کیلوگرم:

1. علیرضا بختیاری 2. محسن بابایی 3. امیر رحمانی و مهدی چراغی

منهای 70 کیلوگرم:

1. امیر اسماعیلی 2. محمد خدابنده‌لو 3. سجاد ذوالقدر و محمدرضا قاسمی

منهای 75 کیلوگرم:

1. ابراهیم اسماعیلی 2. هادی اسماعیلی 3. حمزه حسنی و سعید میرمحمدی

منهای 80 کیلوگرم:

1. اصغر دولتیاری 2. محمد ارجینی 3. کوروش ارغوانی و مهدی کردلو

منهای 85 کیلوگرم:

1. مهدی بهتری 2. مجید عسگری 3. سعید اسکندری و داریوش همتی

منهای 90 کیلوگرم:

1. سیدمجتبی میرموسوی 2. علی حسابی 3. ابراهیم شامی و مهدی سعادتی