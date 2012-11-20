فرشته حشمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره محروم بودن 12 هزار کودک تحت پوشش کمیته امداد از مراکز پیش دبستانی با بیان این مطلب گفت: آموزش و پرورش تنها مرکز صدور مجوز راه اندازی مراکز پیش دبستانی است و کمیته امداد همانند سایر متقاضیان راه اندازی این مراکز، می تواند به عنوان موسس حقوقی درخواست خود را به ما ارائه دهد.

وی افزود: تنها راهکار برای ثبت نام کودکان تحت پوشش کمیته امداد، راه اندازی مراکز پیش دبستانی است که کمیته امداد حتماً باید مجوز خود را از آموزش و پرورش گرفته و حتی این مراکز پس از دریافت مجوز نیز با نظارت آموزش و پرورش در مباحث آموزشی به کار خود ادامه می دهند.

حشمتیان درباره وضعیت کودکان تحت پوشش این کمیته که باید هزینه های زیادی را برای ثبت نام در پیش دبستانی پرداخت کنند، توضیح داد: مراکز پیش دبستانی که آموزش و پرورش مجوز برای آنها صادر کرده است تاکنون گزارشی از ثبت نام کودکان تحت پوشش کمیته امداد به ما ارائه نداده اند، حتی بسیاری از خانواده برای حفظ شان فرزندشان تمایلی به اعلام تحت پوشش بودنشان در کمیته امداد ندارند و به همین دلیل شاید هزینه هایی از والدین آنها گرفته شده باشد.

وی ادامه داد: تنها راه چاره برای جبران هزینه های کودکان تحت پوشش کمیته امداد، درخواست مجوز از سوی این نهاد است و مسوولان مربوطه می توانند با مراجعه به سازمان مدارس غیردولتی مشکل خود را مبنی بر راه اندازی مراکز پیش دبستانی حل کنند.

حشمتیان با اشاره به ماده 9 قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی گفت: طبق قانون، تأسیس و اداره این مدارس و مراکز به‌صورت غیردولتی است.همچنین اولویت صدور مجوز برای ایجاد مراکز پیش‌دبستانی توسط افراد حقیقی و حقوقی خواهد بود.

وی در پایان گفت: همه مؤسسان مدارس غیردولتی، فرهنگیان و بازنشستگان، دستگاه‌ها و سازمان‌ها با جایگاه حقوقی، مؤسسان و شرکت‌هایی که در سال گذشته با مدارس غیردولتی ارتباط داشته و همه مربیانی که دارای سابقه اشتغال هستند در اولویت صدور مجوز برای ایجاد مراکز پیش‌دبستانی هستند.

