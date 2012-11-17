افتتاح 10 کیلومتر از بزرگراه آزادگان ؛هفته آینده/ کلنگ زنی 72 مسجد در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در حاشیه مراسم کلنگ زنی 72 مسجد همزمان با فرارسیدن ماه محرم با بیان این مطلب اظهار کرد : در واقع ما زمینی واگذار نکردیم چراکه شهرداری یک نهاد عمومی و غیردولتی است و تمام اموال شهرداری متعلق به مردم تهران است. زمین هایی که برای احداث مسجد واگذار شده از امکاناتی است که مردم در اختیار ما گذاشتند و جزو اموال مردم محسوب می شود.

وی افزود : مردم نیازهای متعددی چون فضای سبز ، بزرگراه و.. دارند مردم ما مسلمان هستند و در کنار این نیازها به مسجد نیز نیاز دارند. موضوع دین تربیت و اخلاق نیز از مهمترین موضوعات مورد ددغه مردم است. طبیعتا در این میان توجه به مسجد به عنوان مهمترین کانونی که ارتباط بین انسان و خداوند را برقرار می کند ، بسیار با اهمیت است.

قالیباف با بیان این که از روزی که کار در مجموعه شهرداری فعالیت خود رارا آغاز کردم ، توسعه مساجد را مورد تاکید قرار داده ایم گفت :توسعه مساجد به ویژه در مناطقی که با کمبود آن مواجه هستند مورد توجه است و چنانچه در برخی از مناطق جدید ،بعد از انقلاب متاسفانه نسبت به توسعه مساجد بی توجهی شده به همین دلیل ساخت مسجد در این مناطق در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به کلنگ زنی 72 مسجد در تهران گفت: امروز در ضلع شمال غربی میدان آزادی به صورت نمادین کلنگ احداث یکی از این مساجد برزمین زده شد و در تلاشیم تا در کوتاهترین زمان ممکن، 72 مسجد پیش بینی شده را تکمیل و آماده بهره برداری کنیم.

شهردار تهران افزود : امیدواریم تا پایان سال در تمام مناطقی که با کمبود مسجد مواجه هستند مساجد مورد نیاز را احداث کنیم که البته مکان یابی این مساجد با همکاری معاونت شهرسازی و بر اساس نقشه های جی آی اس خواهد بود. همچنین واگذاری زمین ها و صدور پروانه ساخت بدون دریافت عوارض صورت خواهد گرفت تا بتوانیم نیازهای تهران در این زمینه نیز مرتفع سازیم.

شهردار تهران گفت : مساجد پس از احداث به هیات امنا واگذار خواهد شد تا توسط نهادی که امور مساجد را اداره می کنند مدیریت شود.

وی افزود : احداث مساجد با فاصله تقریبی هر 500 متر یک مسجد مورد تاکید است و در نقاطی که به طور مثال در فاصله 2 تا 3 کیلومتری هم مسجد وجود ندارد ساخت مساجد در اولویت خواهد بود. حتی اگر در مناطقی که زمین خالی نداشته باشیم نسبت به واگذاری زمین و ساخت مسجد اقدام خواهیم کرد.

قالیباف در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه بر اثر بارش شدید باران شاهد ریزش پل فتح واقع بر رود کن بودیم گفت : بارندگی بسیار شدید بود و سیل در مسیر رودخانه کن جاری شد و چون در پایین دست این پل ، پل راه آهن تبریز توسط وزارت راه و شهرسازی در حال ساخت بود شاهد آن بودیم که سیلاب ، خاک را در این بخش از زمین که دست خورده بود شسته و با توجه به اینکه این پل قدیمی بوده و بیش از 20 سال سن داشت به آن صدمه وارد شد اما برای اینکه به مردم خسارتی وارد نشود ، کار متوقف شده و مسیر جایگزین اعلام کردیم.

وی افزود : در همینجا به مردم قول می دهیم که 10 کیلومتر از طول مسیر اتوبان آزادگان هفته آینده به طور رسمی به افتتاح برسد که با بهره برداری از این بخش بزرگراه دسترسی ها باز شده و فشار کمتری به مردم می آید تا بتواینم طی یک ماه آینده دسترسی های محلی این محدوده را فراهم ساخته و در زمانی کوتاه و ضربتی پل را تخریب کرده و به طور اساسی بسازیم.