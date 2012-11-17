هزار صنعتگر صنایع دستی در خراسان رضوی بیمه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رجایی خراسانی اظهار کرد: بیمه صنعتگران اقدامی ضروری بود که در سال گذشته به مر حله اجرا در آمد و تنها در شش ماهه نخست امسال هزار و 94 صنعتگر صنایع دستی در خراسان رضوی بیمه شده اند.

وی بیان کرد: از ابتدای سال اجرای طرح بیمه صنعتگران صنایع دستی تا کنون سه هزار و 394 نفراز صنعتگران بیمه شده اند.

وی افزود: همچنین صدور مجوز های گوناگون اعم از کارت شناسایی، جوازهای تاسیس و پروانه تولید برعهده معاونت صنایع دستی این اداره کل است که در شش ماهه نخست امسال بیش از 559 کارت شناسایی صادر و 142کارت شناسایی تمدید شده است.

رجایی در خصوص نحوه بیمه هنرمندان صنایع دستی اظهار داشت: هنر مندان از معاونت صنایع دستی به اداره کل فنی و حرفه ای معرفی می شوند و پس از اخذ گواهی نامه فنی وحرفه ای به اداره کل تامین اجتماعی معرفی شده و مراحل بیمه تامین اجتماعی خود را طی می کنند.