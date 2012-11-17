  1. سیاست
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

مصلحی:

نقش آفرینی بسیج در همه عرصه ها تاثیرگذار بوده است

نقش آفرینی بسیج در همه عرصه ها تاثیرگذار بوده است

وزیر اطلاعات خمیرمایه اصلی بسیج را از مساجد دانست و اظهار داشت: امروز بسیج در هر کجا که به ایفای نقش می پردازد تاثیرگذار بوده و نقشی اساسی را ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اسلام والمسلمین حیدر مصلحی در نشست کاربردی پیشکسوتان جهاد و شهادت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین که با حضور جمعی از بازنشستگان (وابستگان) و کارکنان این سازمان برگزار شد اظهار داشت: بسیج مجموعه ای از ثمرات ارزشمندی است که نقش این شجره طیبه در ابعاد مختلف انقلاب اسلامی روز به روز بیشتر نمایان می‌شود.

مصلحی با بیان خاطراتی از دوران مسئولیت خود در سازمان بسیج گفت: دورانی که بنده در بسیج خدمتگزاری می کردم، در ابعاد مختلف آموزنده بود که از مهمترین آنها می توان صفای باطن و ویژگی‌های بلند معنوی بسیجیان را نام برد.

وی بصیرت افزایی در حوزه های مختلف را از جمله ضروریات پایگاه های مقاومت بسیج توصیف و تصریح کرد: با راه اندازی تشکیلات عقیدتی سیاسی در پایگاه های مقاومت بسیج تحول عمیق و نقش تاثیرگذاری در مباحث معنوی و فرهنگی ایفا شد.

وزیر اطلاعات خمیرمایه اصلی بسیج را از مساجد دانست و اظهار داشت: امروز بسیج در هر کجا که به ایفای نقش می پردازد تاثیرگذار بوده و نقشی اساسی را ایفا می کند.

کد مطلب 1745730

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