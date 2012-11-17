فرنگی کاران اوزان نخست از امروز به میدان رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام ریاست جمهوری قزاقستان در حالی از امروز آغاز شد که فرنگی کاران کشورمان نیز در این رقابتها حضور دارد. ضمن اینکه قزاقها نیز با توجه به امتیاز میزبانی با سه تیم در این تورنمنت شرکت می کنند.

ترکیب فرنگی کاران تیم قزاقستان به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: آرتور اومبتکالیف - بخان میرزایف- ژانسریک سارسنبی

60 کیلوگرم: آلمات کبیسبایف – اربول کونیارت – اربول کیکبایف

66 کیلوگرم: ژانیبک کاندیبایف- الدار کایرات- آسخات ژانبیروف

74 کیلوگرم: ماسخات ارژیپوف- دوژان کارتیک- یارجان باکینبایف

84 کیلوگرم: الخازور اوزدیف- سایات سارمانبکوف- نورسلطان تورسین

96 کیلوگرم: ارولان ایسکاکوف- ژاسولان سیدیکوف- لیا ناستاچنکو

120 کیلوگرم: آسخات کاسپوف- گنادی لیشکنو

بنا بر این گزارش تیم منتخب کشتی فرنگی ایران با مربیگری رسول جزینی، ایرج اسفندیاری‌فر و سعید شیرزاد و همچنین سرپرستی حسام الدین جعفری در این پیکارها شرکت کرده که ترکیب این تیم به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا- مهرداد مردانی

60 کیلوگرم: بهنام مرادی- محسن حاجی‌پور

66 کیلوگرم: مهدی زیدوند

74 کیلوگرم: هادی علیزاده پورنیا- پیام بویری

84 کیلوگرم: علی قیطاسی

96 کیلوگرم: داود گیل نیرنگ

120 کیلوگرم: محسن مهدی‌زاده