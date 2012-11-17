  1. سیاست
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

وزیر امور خارجه به غزه می رود

وزیر امور خارجه به غزه می رود

وزیر امور خارجه برای بازدید از وضعیت مردم غزه در صورت فراهم شدن مقدمات سفر ، قصد عزیمت به این منطقه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی قرار است در راس هیئتی برای بازدید از آخرین وضعیت مردم تحت محاصره غزه سفری به این منطقه داشته باشد و ضمن دلجویی از مصدومان و مجروحان حملات اخیر رژیم صهیونیستی حمایت مردم ایران از مقاومت فلسطین را به مردم این کشور ابلاغ نماید.

تاکنون مشخص نشده که آیا دولت مصر با سفر هیئت ایران به غزه موافقت کرده است یا خیر.

در صورت انجام این سفر، برخی از نمایندگان مجلس نیز صالحی را همراهی خواهند کرد.

در زمان رژیم مبارک به هیئت پارلمانی ایران برای عزیمت به غزه اجازه ورود داده نشده بود.

 در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه ده ها نفر شهید و زخمی شدند.

کد مطلب 1745741

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