عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند وحدت و همدلی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقرعبادی صبح شنبه در نشست شورای اداری استان اظهارکرد: انقلاب ما ظهور ، دوام و اقتدارش به برکت عزاداری امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه تحریم ها دشمنان علیه ایران نا کام می ماند، گفت: آثار منفی این تحریم ها هر چه بود تا کنون ظاهر شده و از این پس شاهد آثار مثبت برای کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دشمن انگیزه ای برای تحمل مشکلات اقتصادی ناشی از این تحریم ها را ندارد؛ تصریح کرد: اگر وضعیت به درستی مدیریت شود در سایه این تحریم ها به موفقیت های زیادی دست خواهیم یافت.

نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم اتکاء اقتصاد کشور بر نفت آروزی دیرینه مسئولان است، عنوان کرد: در سایه این تحریم ها این مهم راحت تر محقق خواهد شد.

حجت الاسلام عبادی با بیان اینکه فضای تحریم تمامش یاس و ناامیدی نیست، اظهارداشت: با وحدت و همدلی مردم و مسئولان و به درو از فضای آلوده سیاسی و اجتماعی این مشکلات پشت سر گذاشته می شود و موفقیت ها نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه مردم حوصله سیاست بازی را در سرایط سخت اقتصادی ندارند، گفت: مراعات حال مردم در وضعیت موجود باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

عبادی با اشاره به اینکه مسئولان توجه کنند که گره در کار مردم ایجاد نشود، تصریح کرد: با توجه به وجود فشارهای اقتصادی مسئولان باید توجه کنند که در سیستم اداری غصه جانبی برای مردم ایجاد نکنند.

وی بر مصرف صحیح و بهینه در دستگاه های اجرایی تاکید کرد و ادامه داد: سلامت اقتصادی در شرایط موجود بسیار مهم است زیرا عدم توجه به ان امری نابخشودنی است.