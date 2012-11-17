چاپ کتاب پایان نامه های مرتبط با موضوع جوانان

داوود ملکی کارشناس دفتر مطالعات و پژوهش های وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان تسهیلاتی را برای پژوهشگران، محققان حوزه جوان و دانشجویان در نظر گرفته است.

وی افزود: این مرکز از پایان نامه های حوزه جوان و همچنین پایان نامه و یا تحقیقاتی که مرتبط با سرفصل های سیاست گذاری بخش جوانان وزارتخانه باشد، حمایت می کند و منابع لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.

ملکی در توضیح این حمایت ها گفت: همچنین این وزارتخانه می تواند بانک اطلاعات جوانان شامل اطلاعات دسته بندی شده به صورت آماری و تحلیل محتوا را برای تسهیل تحقیقات در حوزه جوانان در اختیار محققان و دانشجویان قرار دهد.

به گفته این کارشناس، استفاده از کتابخانه وزارتخانه که شامل طرح های پژوهشی ، منابع پژوهشی خارجی و پایان نامه های موضوعی است، از دیگر امکاناتی است که در اختیار پژوهشگران حوزه جوان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: موضوعات پایان نامه و یا تحقیقات حوزه جوان ابتدا باید به مرکز مطالعات ارائه شده و در صورت تایید موضوع از سوی کارشناسان وزارتخانه، حمایت های لازم از تحقیقات صورت می گیرد. ضمن آنکه خلاصه گزارش تحقیقات می تواند در قالب مقاله های علمی مرتبط در فصلنامه مطالعات راهبری وزارتخانه منتشر شود.