به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلا امروز شنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندار سابق و فرماندار جدید شهر تهران اظهار داشت: کسی که مسئولیت بزرگی را همچون فرمانداری برعهده می گیرد باید برایش آرزوی توفیق کرد و کسی که این مسئولیت را تحویل می دهد باید به وی تبریک گفت.

وی خطاب به استاندار تهران گفت: استاندار صرف نظر از مبادله این پست باید مشکلات شهر تهران را پیگیری کند.

طلا بزرگترین معضل شهر تهران را تداخل عبارت شهر و شهرستان دانست و افزود: شهر تهران از شهرستان فراتر رفته و چندین شهرستان را از جمله تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات را درگیر خودش کرده است. بنابراین فرماندار نمی داند با چه کسی طرف است.

دبیر مجمع نمایندگان تهران افزود: تهران یک ابرشهر شده بدون اینکه زیرساخت های مناسب آن شکل گیرد.

وی با بیان اینکه این بهم ریختگی همه را کلافه کرده است، تصریح کرد: مشکل بزرگ این است که نمی دانیم مشکلات را باید با چه کسی مطرح کنیم و از چه کسی بخواهیم آن را رفع کند و تصمیمات اداری نیز بهم ریخته است.

طلا ادامه داد: اگر بار تهران 100 باشد ابزار و امکانات در اختیار مدیران 30 است بنابراین مدیران برای اینکه کار روی زمین نماند چند برابر توانشان باید فعالیت کنند تا جبران آن 70 درصد کاستی ها بشود، اما خیلی وقت ها این اتفاق نمی افتد و کارها روی زمین می ماند.

فرماندار سابق تهران، شهر تهران را شهر قوانین وصله و پینه دانست و ادامه داد: هرجا مشکلی پیش می آید یک قانونی وضع می شود اما این قانون برخلاف قاعده و قوانین قبلی است.

وی با بیان اینکه کار استانداری ها و فرمانداری ها هماهنگی است، گفت: استانداری و فرمانداری یک کار اجرایی بیشتر ندارد و آن هم انتخابات است.

طلا افزود: میزان آرائی که در ریاست جمهوری دهم در شهرستان تهران منهای ری و شمیرانات اخذ شده است، 97 هزار تا بیشتر از آراء ماخوذه 9 استان بوده است. لذا هم در حق فرمانداری توجهی نشده و هم در حوزه استحفاضی آن.

دبیر مجمع نمایندگان تهران با بیان اینکه با همه این مشکلات فرماندار سابق آقای نایبی فعالیت های گسترده و بزرگی را انجام دادند، گفت: ما در تهران مشکل بحران مدیریت داریم لذا باید به آقای نایبی تبریک گفت که این بار مسئولیت از روی دوشش برداشته شده است.

طلا در پایان خاطر نشان کرد: ما نمایندگان مجلس نیز قول همکاری به فرماندار تهران را می دهیم و در حد توانایی برای رفع مشکلات در خدمت این عزیزان خواهیم بود.