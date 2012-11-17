خدمات دهی به 400 فضای ورزشی در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهانبینی در مراسم تجلیل از قهرمانان هنرهای رزمی جهان در باشگاه علمدار قم و در جمع ورزشکاران و ورزشدوستان قمی، تصریح کرد: در سالهای اخیر با نگاه بسیار خوبی که دولت به توسعه ورزش داشته، در قم نیز شاهد اقدامات خوبی در تمامی بخشهای ورزشی اعم از قهرمانی، همگانی، عمرانی و فرهنگی بودهایم.
احداث فضاهای ورزشی جدید با بررسیهای دقیق از نقاط مختلف قم
وی ادامه داد: ما زمانی به دنبال این بودیم که به ازای هر 50 هزار نفر در قم یک استخر داشته باشیم که خدا را شکر تقریبا به این خواسته خود رسیدهایم و امروز تلاش میکنیم با توجه به بررسیهای دقیقی که از نقاط مختلف قم داریم، فضاهای جدید در مناطقی احداث شوند که توزیع عادلانهای در نقاط مختلف قم داشته باشیم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم افزود: در حال حاضر احداث چندین طرح ورزشی در مناطق مختلف قم در دست مطالعه است، ضمن اینکه هم اکنون تعداد زیادی از پروژههای ورزشی ما در بخشهای گوناگون استان قم در دست تکمیل و آماده سازی هستند.
نگاه بسیار خوب دولت به توسعه عمرانی ورزش
وی یاد آور شد: بعد از قانون برنامه چهارم توسعه دولت نگاه بسیار خوبی به توسعه ورزش در نقاط مختلف کشور داشت و تلاش بسیار چشمگیری برای نزدیک شدن به سرانه هدف برنامه پنجم یعنی رسیدن به یک متر مربع سرانه فضای ورزشی به ازای هر نفر انجام داده است.
جهانبینی اضافه کرد: ما اگر وضعیت امروز ورزش قم را از نظر ساخت و ساز فضاها و اماکن ورزشی با سالهای قبل از انقلاب مقایسه کنیم میبینیم که تنها سه مکان ورزشی در قم وجود داشت در حالی که امروز بعد از 33 سال شاهد خدمات دهی نزدیک به 400 فضای ورزشی به مردم و شهروندان قمی هستیم.
وی تصریح کرد: یادمان نمیرود که در سالهای نه چندان دور بانوان امکان فعالیت در ورزشهای همگانی را هم نداشتند اما اکنون ملاحظه میکنیم که بانوان قمی در ورزش قهرمانی هم به صورت جدی فعالیت کرده و افتخار کسب میکنند.
احداث اماکن ورزشی اختصاصی بانوان در قم
مدیر کل ورزش و جوانان عنوان داشت: امروز میبینیم که تعداد زیادی از اماکن و فضاهای ورزشی و به خصوص استخرهای احداث شده در قم به صورت اختصاصی در اختیار ورزش بانوان قرار دارند که با توجه به اینکه بیش از 50 درصد جمعیت قم را بانوان تشکیل میدهند، این یک اتفاق مهم است.
وی تصریح کرد: ورزش قم آنقدر رشد و پیشرفت داشته است که در هر سال شاهد افتخار آفرینی تعداد زیادی از ورزشکاران عزیز استان در مسابقات مهم جهانی، بین المللی و آسیایی هستیم و در این بین بانوان نیز سهم عمدهای از افتخارات را به خود اختصاص دادهاند.
تاثیر گذاری مثبت پیشرفت قم در موفقیتهای ورزش کشور
جهانبینی تاکید کرد: تمام این اتفاقات نشان میدهد که با تدبیر توانستهایم موانع و مشکلات، محدودیتهای مالی و کمیها و کاستیها را با همدلی و یکرنگی تمامی دست اندرکاران ورزش و مسئولان استان قم و مردم کنار زده و امروز شاهد دستاوردهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف ورزش اعم از قهرمانی، همگانی، عمرانی و فرهنگی و تاثیر گذاری مثبت پیشرفت قم در موفقیتهای ورزش کشور در میادین مهم باشیم.
وی اظهار داشت: با این حال منکر کاستیهای موجود در ورزش هم نیستیم، به عنوان مثال در حال حاضر تنها 15 درصد مردم در فعالیتهای ورزش همگانی سهیم هستند در حالی که این انتظار ما نیست و تمام توان خود را به کار میگیریم که هم در این مورد و هم در سایر بخشها به پیشرفتهای لازم دست یابیم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه با تاکید بر توجه این اداره کل به قهرمانان ورزشی، عنوان داشت: مقام معظم رهبری فرمودند ورزشکار واقعی باید در تحصیل، تهذیب و ورزش موفق عمل کند و قطعا ورزشکاران قمی نیز از تمامی این جهات در میادین مختلف ورزشی الگو خواهند بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان قم گفت: با پیشرفتهای قابل توجهی که ورزش قم در عرصههای مختلف داشته، شاهد نقش تاثیر گذار قم در موفقیتهای ورزش کشور هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهانبینی در مراسم تجلیل از قهرمانان هنرهای رزمی جهان در باشگاه علمدار قم و در جمع ورزشکاران و ورزشدوستان قمی، تصریح کرد: در سالهای اخیر با نگاه بسیار خوبی که دولت به توسعه ورزش داشته، در قم نیز شاهد اقدامات خوبی در تمامی بخشهای ورزشی اعم از قهرمانی، همگانی، عمرانی و فرهنگی بودهایم.
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