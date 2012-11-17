به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخابات هیئتهای ورزشی استانها نسبت به تشکیل مجمع هیئت ورزشی سه گانه، جانبازان و معلولین، اسکی، بدمینتون، نابینایان، تنیس روی میز، اسکواش و قایقرانی به منظور انتخاب رئیس هیئت اقدام کند.

اداره‌کل ورزش و جوانان از کلیه علاقمندان درخواست کرده که پس از تکمیل فرم و مدارک خواسته شده به دبیر خانه اداره کل مراجعه و با تحویل درخواست ، رسید دریافت کنند.

شرایط ثبت نام و احراز پست ریاست هیئت به شرح زیر اعلام شده است: اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، نداشتن سوء سابقه کیفری، حداقل سن 30 سال تمام، حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم

مهلت ثبت نام از تاریخ 27 آبانماه به مدت یک هفته به همراه تکمیل فرم ، تصویر شناسنامه – تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یک قطعه عکس و ارائه اصل مدارک الزامیست؛‌همچنین ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامی است.

تغییر رئیس 8 هیئت ورزشی استان اصفهان طی کمتر از دو ماه از تغییرات بزرگ ورزش این استان به شمار می‌رود.