سانحه رانندگی در شهرستان بهمئی دو کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میری سوق افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و در این تصادف دو سرنشین خودروی پژو که دو جوان ۱۸ساله و۳۰ساله بودند، کشته شدند.

وی بیان داشت: این تصادف به علت توجه نکردن راننده خودرو پژوه ۴۰۵ به جلو، رفتن به مسیر مخالف، سرعت زیاد خودروی پژو و عدم توانایی راننده پژو در کنترل خودرو رخ داده است.

میری بیان کرد: همچنین در حادثه دیگری که در این محور رخ داد، در اثر برخورد دو دستگاه موتور سیکلت یک نفر کشته شد.

وی عنوان کرد: این حادثه در اثر نبود دید کافی در محل یکی از پیچ های بخش "سرآسیاب یوسفی" در شهرستان بهمئی رخ داد.