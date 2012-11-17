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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۳

میری عنوان کرد:

سانحه رانندگی در شهرستان بهمئی دو کشته بر جای گذاشت

سانحه رانندگی در شهرستان بهمئی دو کشته بر جای گذاشت

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بهمئی گفت: یک سانحه رانندگی در محور لیکک به شهرک "سیاه‌شیر" بهمئی دو کشته برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی میری سوق افزود: در این حادثه یک دستگاه پژو ۴۰۵با یک دستگاه کامیون برخورد کرد و در این تصادف دو سرنشین خودروی پژو که  دو جوان ۱۸ساله و۳۰ساله بودند، کشته شدند.

وی بیان داشت: این تصادف به علت توجه نکردن راننده خودرو پژوه ۴۰۵  به جلو، رفتن به مسیر مخالف، سرعت زیاد خودروی پژو و عدم توانایی راننده پژو در کنترل خودرو رخ داده است.

میری بیان کرد: همچنین در حادثه دیگری که در این محور رخ داد، در اثر برخورد دو دستگاه موتور سیکلت یک نفر کشته شد.

وی عنوان کرد: این حادثه در اثر نبود دید کافی در محل یکی از پیچ های بخش "سرآسیاب یوسفی" در شهرستان بهمئی رخ داد.

کد مطلب 1745752

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