راه اندازی دکترای گردشگری برای اولین بار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو در نشست خبری گروه ها و روسای کمیته های برنامه ریزی آموزش عالی با محوریت تحول و ارتقاء برنامه‌های درسی دانشگاهی که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد، با اشاره به تحول علوم انسانی در گردشگری گفت: براساس پیش بینی در برنامه چشم انداز تا سال 1404، حدود 20 میلیون گردشگر باید وارد کشور شوند.

وی ادامه داد: باید سالانه 25 میلیارد دلار درآمد ارزی از طریق گردشگری حاصل شود که نشانگر اهمیت و جایگاه گردشگری در توسعه کشور است.

سرپرست کمیته گردشگری در حوزه برنامه ریزی علوم انسانی گفت: یکی از بخش‌های مهمی که می تواند در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشد آموزش عالی است.

وی ادامه داد: در سال 1373 اولین دبیرستان کار و دانش در حیطه گردشگری و در سال 74 رشته مدیریت گردشگری در دانشگاه علامه تاسیس شد و در حال حاضر بیش از 25 هزار دانشجو در مقاطع کاردانی، ‌کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور،‌ علمی کاربردی تحصیل می‌کنند.

دکتر ایمانی یادآورشد: با توجه به مباحثی که اعلام شد کمیته مستقلی در این زمینه فعالیت نمی‌کرد بنابراین با توجه به نگاه کلان برنامه ریزی، کمیته مستقل برنامه ریزی گردشگری در این رابطه تشکیل شد.

وی ادامه داد: اکنون 9 رشته در زمینه گردشگری دایر است که بازنگری دروس آن آغاز شده است و برای اولین بار رشته دکترای مدیریت گردشگری به تصویب کمیته برنامه ریزی گردشگری رسیده است، رشته های مطالعات اوقات فراغت و رشته کارآفرینی گردشگری و گردشگری مذهبی درمقطع دکتری هم در حال بررسی است.