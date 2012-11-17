مردم پیگیر مطالبات فرهنگی خودشان نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیشدار بیان داشت: حق همه افراد جامعه است که به صورت یکسان از امکانات فرهنگی بهره‌مند شوند اما در بسیاری از موارد شاهد هستیم که در برخی از نقاط، مردم به دلیل ندانستن حقوق خود و شرایط نامناسب مالی و اقتصادی پیگیر مطالبات فرهنگی خود نیستند.

وی اظهارداشت: در همین راستا به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بسته‌های فرهنگی شامل کتاب، سی‌دی، فیلم و غیره در محلات بندرعباس ازجمله دوهزار و کمربندی بین خانواده‌ها و کودکان توزیع شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال بسیار خوب خانواده‌ها و اهالی محلات سعی می‌کنیم به صورت ماهانه بسته‌های فرهنگی مختلف در محلات بندرعباس به ویژه محلات حاشیه‌نشین توزیع شود.

پیشدار افزود: در مراحل بعدی علاوه بر توزیع بسته‌های فرهنگی با همکاری شهرداری برنامه‌های مختلف فرهنگی–هنری در محلات اجرا می‌شود.

فرهنگ مطالعه باید در بین کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه نهادینه کنیم

کاظم قاسم زاده سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی گفت: کتاب دوستی مفید وارزشمند است که با انس گرفتن با آن به مسیری مثبت که ذهن ها و تفکرات را هدایت خواهد کرد دست پیدا خواهیم کرد.

قاسم زاده با استناد از فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه کتاب و کتابخوانی افزود: باید فرهنگ مطالعه را در جامعه نهادینه کنیم و این امر مستلزم برنامه ریزی صحیح و ایجاد انگیزه در بین کودکان و نوجوانان و جوانان است.

وی با بیان اینکه ما در بحث اقتصاد چشم انداز بیست ساله داریم باید در حوزه مطالعه نیز برنامه ریزی دقیق انجام دهیم تا در آینده سطح مطالعه در جامعه افزایش پیدا کند و باعث پیشرفت همه جانبه در کشور باشیم و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری باید فرهنگ مطالعه را در خانواده ها مخصوصا بین فرزندان گسترش دهیم.

اگر اهل مطالعه باشیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد

حجت الاسلام جواد غلامی امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان جاسک در جلسه شورای فرهنگ عمومی که در سالن اجتماعات فرمانداری با موضوع قرآن و شهیدان و با بررسی مسائل قرآنی برگزار شد گفت: با برنامه ریزی در حوزه قرآنی باید فعالیت های بیشتری انجام شود و تمامی اعضای شوراء با برنامه ریزی دقیق در حوزه آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی قدم موثری بردارند.

وی توجه بیشتر و تلاش مضاعف و فعالیت در حوزه فرهنگ عمومی را بسیارارزشمند دانست و افزود: آنچه که باید در این حوزه عمل شود تلاش بیشتر و توجه اکید به مسائل است.

وی در ادامه به هفته کتاب وکتابخوانی اشاره کرد و گفت: اگر ما اهل مطالعه باشیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. بهترین راه برای بالا بردن سطح مطالعه در جامعه محور قرار دادن بحث پژوهش است که این موضوع مستلزم داشتن هدف و برنامه ریزی دقیق است.

وی گفت: با توجه به فرارسیدن ماه محرم به شبهاتی که از طرف فرقه های ذاله و شبکه های ماهواره ای در ذهن و افکار جامع گنجانده میشود پاسخ دهیم تا بتوانیم خود را برای برگزاری مراسم عزاداری سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) آماده کنیم و تمامی اعضاء شوراء باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تلاش کنند.