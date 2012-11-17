سناریوهای فاجعه بار اقتصادی در انتظار فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه "دی سایت" در گزارشی نوشت : مهمترین همسایه ما (فرانسه) می تواند به بدترین بیمار اقتصادی اروپا تبدیل شود. البته اینکه درباره فرانسه از یونان جدید سخن بگوییم کمی مبالغه آمیز است، اما این کشور در پرتگاه رکود قرار گرفته و بیکاری همچنان ادامه دارد. این کشور یک شکست خورده جهانی سازی به شمار می رود.

"دی سایت" در ادامه نوشت : فرانسه در معرض تهدید این سناریوهای فاجعه بار قرار دارد، کاهش درجه اعتبار اقتصادی، ناآرامیهای اجتماعی، ناشایستگی در میدان عمل سیاسی. در این میان برلین نیز با نگرانی به پاریس می نگرد .

این نشریه آلمانی در ادامه با تاکید بر اینکه وضعیت فرانسه با توجه به پتانسیلهای فراوانی که دارد بسیار ناراحت کننده است این پرسش را مطرح کرد که چه مانعی بر سر راه این کشور برای استفاده از این پتانسیلها وجود دارد؟

در بخش دیگری از این مطلب، نویسنده می گوید "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری است که در مسیر کاهش سریع محبوبیت قرار دارد، حالا وی شایستگی رقابت اقتصادی کشورش را مورد توجه قرار داده است و این بخشی بود که وی مدت شش ماه با سیاستهای خود مورد تهدید قرار داده بود.

دی سایت همچنین خاطر نشان کرد که اعتبار فرانسه به این مسائل مربوط است که آیا اولاند تحمل این اوضاع را دارد و آیا اصلاحات را در پیش خواهد گرفت و تا پایان سال 2013 کسری بودجه را جبران خواهد کرد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بدون یک فرانسه قدرتمند، آلمان در اروپا تنها خواهد ماند. زمانی که روسای جمهوری وقت فرانسه و آلمان در پنجاه سال پیش قرارداد دوستی بین دو کشور موسوم به قرارداد الیزه را امضا کردند برای هر دوی آنها آشکار بود که این دو کشور تنها با مشارکت هم می توانند مجموعه ای را بسازند که در اروپا و در دنیا اهمیت داشته باشد.

