به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری ایام دهه اول ماه محرم و عزاداری سالار شهیدان برنامه تلویزیونی هزار و یک‌شب به بررسی تاریخچه، وضعیت و آسیب‌شناسی شعر آئینی در ادبیات فارسی می‌پردازد.

در این برنامه که امشب از ساعت 23:15 دقیقه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود، سیدعلی موسوی گرمارودی و بهاء‌الدین ‌خرمشاهی به گفتگو پیرامون این موضوع خواهند پرداخت.

سیدعلی موسوی گرمارودی از شاعران آئینی و محققان حوزه ادبیات و دارای مدرک دکتری در این حوزه از دانشگاه تهران است. از وی تاکنون آثاری از جمله عبور، در سایه سار نخل ولایت، سرود رگبار، چمن لاله، خط خون، دستچین، باران اخم، تا ناکجاآباد و... منتشر شده است.

بهاء الدین خرمشاهی هم مترجم، روزنامه‌نگار، طنزپرداز، فرهنگ‌نویس، شاعر و استاد دانشگاه است. وی تألیفاتی در حافظشناسی و تفسیر اشعار او دارد و همچنین از ویراستاران دانشنامه تشیع به شمار می‌رود و گزینه‌ای از اشعار سیدعلی موسوی گرمارودی را هم به انتخاب خود منتشر کرده است.

برنامه هزار و یکشب کاری از گروه معارف و اندیشه دینی شبکه چهار سیماست که با اجرای رشید کاکاوند و تهیه کنندگی علیرضا حائری تولید می‌شود.