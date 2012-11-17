شرکت در کلاسهای فوق برنامه را برای کودکان مهد اجباری نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، نجم السادات موسوی افزود: کلاس های فوق برنامه در مهدهای کودک کاملا اختیاری است و در صورت برگزاری نباید ساعات کلاس ها هنگام آموزش اصلی کودکان باشد.



وی با بیان اینکه حداکثر کلاس های فوق برنامه برای مهدهای کودک سه ستاره چهار کلاس، دو ستاره سه کلاس و یک ستاره دو کلاس است، گفت: مهدهای کودک بی ستاره مربوط به مناطق محروم است که کلاس های فوق برنامه در این مهدها برگزار نمی شود.



کارشناس مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان مرکزی اظهار کرد: هزینه هر کلاس فوق برنامه برای هشت جلسه یک و نیم ساعته، حداکثر 90 هزار ریال و نرخ ساعتی نگهداری کودکان نیز 20 هزار ریال است.



موسوی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکصد و 31 مهد کودک فعال شهری و روستایی در این استان وجود دارد، اظهار کرد: شش هزار و 850 کودک در این مهدها به مسئولیت 473 مربی نگهداری می شوند.



وی اضافه کرد: مهدهای کودک در صورتی که اجازه کتبی از بهزیستی استان داشته باشند، مجاز به طبخ و توزیع غذا و میان وعده به کودکان نیز هستند.



کارشناس مسئول دفتر کودکان بهزیستی استان مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: هزینه ماهانه مهدهای کودک از مهر امسال براساس تعداد ستاره های آنها از 15 تا 18 درصد اضافه شده و مهدهای کودک بیشتر از این مبلغ مجاز به دریافت از والدین کودکان نیستند