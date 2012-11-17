به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی روز شنبه در مراسم کلنگ زنی 72 مسجد همزمان با فرارسیدن ماه محرم با بیان این که شهرداریها بودجه‌هایی را که در اختیار دارند باید صرف خدمات عمومی کنند گفت: چه خدماتی بهتر از ساخت و توسعه مساجد. باید از شهرداری تهران برای توسعه مساجد تشکر کنیم، چرا که در تهران در حد مناسب برج، بزرگراه و اتوبان و... وجود دارد اما مسجد با توجه به میزان جمعیت کم داریم و باید به توسعه مساجد در شهر توجه ویژه شود.

کسانی که اول انقلاب شهرک ساختند اما مسجد نساختند استغفار کنند

وی ادامه داد: قرآن کریم به نکاتی پیرامون ساخت مساجد اشاره دارد که یکی از آنها مبنی بر این است که اول مسجد بعد خانه. اولین نقطه بر کره خاکی کعبه بوده بعد خانه ها ایجاد شده . بر این اساس کسانی که از اول انقلاب شهرک مسکونی ساختند اما مسجد نساخته اند باید استغفار کنند. وقتی ما می خواهیم مسکن مهر بسازیم یا شهرکهای جدید احداث کنیم پیش از هر کار باید اول مسجد آن محدوده ساخته شود.

مساجد با مناره و گنبد ساخته شود

وی افزود: یکی دیگر از نکات مهم که باید مورد توجه قرار گیرد این است که باید مساجد نمودار باشند و بلند و مستحکم ساخته شوند تا در معرض دید مردم باشند و پنهان نمانند. مساجد با انبارهای زیرزمینی باید فرق داشته باشد. از این رو باید ساختمان‌های مسجد بلند همراه با گنبد و مناره باشد، البته مناره‌های آن نباید به گونه‌ای باشد که موذن از بالارفتن ترس داشته باشد یا اینکه مردم نتوانند صدای اذان را به خوبی بشنوند.

پیش نمازی که حقوق بگیر دولت است کاری از پیش نمی برد

حجت الاسلام قرائتی با بیان این که هیات امنای مساجد باید افراد شجاع و انقلابی باشند گفت: اگر مسجدی هیات امنا یا امام جماعت ترسو داشته باشند باید آنها را صریحا مرخص کرد. پیش نماز مسجدی که حقوق بگیر دولت است نمی‌تواند کاری از پیش ببرد این درحالی است که باید امامان مساجد به قدری قوی باشند که دنیا را بلرزاند‌.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه بزرگ‌ترین نماز جماعت در مسجد الحرام برگزار می شود گفت: بزرگترین نماز در حالی در مسجد الحرام برگزار می‌شود که با وجود جمعیت میلیونی و ثروتمند در کنار قبله عالمیان، سنگ مرمر، آب زمزم و چاه‌های فراوان نفت، نماز بی‌خاصیتی است چرا که با وجود اینکه امام جماعت آن‌ حافظ قرآن است مزدورهستند و هیچ کاری نمی‌کنند‌.

مساجد چند منظوره باشد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید براین که مساجد باید چند منظوره باشند گفت: اگر مساجد فقط برای خواندن نماز باشند، گران تمام می شوند. وقتی در یک مسجد روزانه فقط چند ده نفر نماز می خوانند با هزینه آن مسجد برای نماز هر نفر چه قدر می شود؟ مساجد ما باید همیشه پر باشد از جمعیت و همواره مورد استفاده قرار گیرد. مساجد باید شبانه روزی باشند و خانه ای کوچک برای همه مردم باشند تا هر وقت که بخواهند به این خانه بیایند.

پنیر گلپایگان افتتاح شد مصلی به بهره برداری نرسید

وی ضمن تشکر از اقدامات شهرداری تهران برای توسعه مساجد در شهر گفت: من شخصا دست خط امام(ره) را که درباره ساخت مصلی نوشته بودند دیدم ، امام خمینی(ره) تاکید داشتند «مصلی بزرگ، محکم و بدون هیچگونه تزییناتی ساخته شود» اما این گونه نشد و می خواستند که در خاورمیانه این مجموعه تک باشد و این چنین شد که متاسفانه شرکت پنیر گلپایگان افتتاح شد اما هنوز مصلی به بهره‌برداری نرسیده است چرا که می‌خواهند برج بارویی در مصلی بسازند و آن را تزیینات کنند که در خاورمیانه تک باشد. این علت عقب ماندگی ما است در حالی که مساجد باید اسلامی باشد.

نباید از تزیینات بی مورد در مساجد استفاده شود

حجت السلام قرائتی در ادامه با تاکید بر این که در ساخت مساجد باید از نظرات اسلام شناسان استفاده شود و نباید از تزیینات بی‌مورد استفاده کنیم گفت: در ساخت مساجد باید هرآنچه که در قرآن و نهج البلاغه گفته شده قبول کنیم. ‌ساخت مسجد جمکران بروجردی یا گوهرشاد یا مسجد عادی فرقی نمی‌کند، باید به گونه‌ای ساخته شود که در آن مولفه‌های واقعی مساجد رعایت شود. نمی‌شود که آیات و روایت را فدای رسوم کنیم با این کار است که عقب افتاده‌ایم و باید استغفار کنیم‌.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی توسعه مساجد گفت: نیازی نیست که همه مساجد بزرگ باشند ولی باید در هر یک کیلومتر که جمعیت قابل توجهی وجود دارد مسجد بسازیم، همچنین مساجد باید در برابر حوادث طبیعی از جمله زلزله مقاوم باشند و مناره‌های مناسب و گنبد داشته باشند.

عزاداریها خداپسندانه باشد

حجت السلام قرائتی همچنین در خصوص عزاداری های ماه محرم گفت: عزاداری‌ها باید همانند عزاداری مقام معظم رهبری باشد شام و روضه و سینه زنی در یک و نیم ساعت تمام می‌شود وهمه می‌روند چه دلیلی وجود دارد که عزاداری از ساعت 8 شب شروع شود و تا دو نیمه شب ادامه یابد. ‌بهتر است در عزاداری از اسلام‌شناس استفاده شود و مواظب باشیم تا عزداری‌ها خداپسندانه باشد‌.

نق و نوق های بی مورد درخصوص زمین های مساجد

قرائتی در پایان به جمع خبرنگاران آمد و پس از به زمین زدن کلنگ زنی یکی از 72 مسجد تصریح کرد‌: برخی‌ها از اینکه شهرداری به فکر مساجد افتاده است نق و نوق‌هایی می‌زنند و می‌خواهند با شیطنت و دادن خط سیاسی و شاید نیز از حسادت بگویند زمین‌های واگذار شده به مساجد ایراد دارد اما من از شهردار تهران خواستم این 72 مسجد به صورت صد در صدی مسایل حقوقی و شرعی حل شده باشد تا هیچ موردی پیش نیاید‌.