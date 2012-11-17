فرهنگیان بسیجی قرچک خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند

رئیس آموزش و پرورش قرچک در حاشیه این مراسم که صبح شنبه برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهدای خون به عنوان بزرگترین هدیه و مایه حیات بخش زندگی به معنای سهیم شدن در زندگی فردی و اجتماعی تلقی می شود و به همین دلیل معلمان منطقه قرچک به منظور ترویج فرهنگ اهدای خون، همزمان با آغاز ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر و هفته گرامیداشت بسیج، آمادگی خود را برای اهدای خون به بیماران نیازمند اعلام کردند.

هوشنگ کولیوند، تمام فرهنگیان، به ویژه فرهنگیان بسیجی را پیشتاز حرکتهای ارزشی در سطح جامعه دانست و افزود: احساس مسئولیت و کمک به همنوع یکی از ویژگیهای منحصر به فرد معلمان این شهرستان است و در طول سال، همواره شاهد ایثار و کمک این معلمان در برهه های مختلف زمانی به نیازمندان هستیم.

وی تصریح کرد: با همکاری و مساعدت کانون بسیج فرهنگیان این اداره و هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان انتقال خون ورامین، اکیپ سیار سازمان انتقال خون در آموزش و پرورش استقرار داشت و یک روز، میهمان فرهنگیان این شهر بودند.

این مسئول با اشاره به حجم تقاضاها، اضافه کرد: پیش بینی می شود بیش از یکصد واحد خون در این اقدام زیبای فرهنگیان به بیماران نیازمند اهدا شود.