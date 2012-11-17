به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، مادر دیلن کلبولند می‌گوید، وقتی درباره این تیراندازی که صبح یک روز بهاری در سال 1999 انجام شد، شنید تازه فهمید که دیلان چه کاری می‌تواند کرده باشد. او می‌گوید: همین زمان بود که آرزو کردم کاش پسرم به خودش نیز شلیک کرده باشد و دیگر به این زندگی ادامه ندهد.

کلبولد می‌گوید «در حالی که همه مادران این منطقه داشتند آرزو می‌کردند تا فرزندانشان از این حادثه جان سالم به در برده باشند، من آرزو می‌کردم فرزندم مرده باشد».

این اعترافات که در کتابی جدید به نام «دور از درخت» چاپ شده، توسط اندرو سالومون و پس از یک تحقیق 11 ساله درباره کودکانی با شخصیت‌هایی که بالقوه مستعد انزوای اجتماعی هستند، نوشته شده است.

سالومون در این کتاب خانواده‌هایی را که دارای فرزندانی با آسیب‌هایی چون ناشنوایی، کوتولگی، سندرم داون، اوتیسم، شیزوفرنی و دیگر بیماری‌های مشابه هستند، زیر ذره بین قرار داده و علاوه بر این شخصیت بچه‌هایی را که از زیرکی بسیار برخوردار بودند و بعد به جنایتکار بدل شدند، مطالعه کرده است.

او بخشی از کتابش را نیز به ماجرای تیراندازی در دبیرستان کلمباین و تحلیل شخصیت دو نوجوانی که دست به این کار زدند اختصاص داده است.

جیمز هولمز 24 ساله که سال پیش پس از تیراندازی در سینما آئورا به روی تماشاگرانی که برای دیدن فیلم بتمن رفته بودند و آستین سیگ 17 ساله که پس از کشتن فجیع یک دختر دستگیر شد، از دیگر شخصیت‌های جنایتکار جوانی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

دیلن سال بعد به زندگی خودش خاتمه داد و مادرش در این کتاب می‌گوید در تمام این مدت دعا می‌کرد تا او بتواند این کار را بکند. به گفته این مادر همه ناراحتی وی این بود که او پس از انجام این کار عذاب وجدان نداشته باشد.

کشتار دبیرستان کلمباین در ۲۰ آوریل سال ۱۹۹۹ در دبیرستان کلمباین در ایالت کلرادوی ایالات متحده آمریکا رخ داد. در این حادثه دو تن از دانش‌آموزان این دبیرستان با تیراندازی به سمت دیگر دانش‌آموزان و معلمان مدرسه، باعث کشته شدن ۱۲ تن از دانش‌آموزان همراه دو معلم شدند. سال ۲۰۰۲ مایکل مور با ساخت فیلمی مستند به نام «بولینگ برای کلمباین» با اشاره به ماجرای تیراندازی در این مدرسه، به نقد آزادی حمل سلاح در آمریکا پرداخت. این فیلم در سال ۲۰۰۳ برنده جایزه بهترین فیلم مستند اسکار شد.