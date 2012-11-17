واکنش وکیل خسروی به دست نوشته خاوری/ یک بازرس فساد را کشف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در توضیحات غلامعلی ریاحی وکیل مه آفرید امیر خسروی (متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی که به اعدام محکوم شد) به دست نوشته محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران در سال 88 مبنی بر هشدار نسبت به احتمال فرار خسروی از کشور آمده است: در خبر این خبرگزاری دست نوشته ای به چشم می خورد ، حاکی از اینکه آقای خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به شخصی به نام آقای ایران منش در خصوص احتمال فرار آقای مه آفرید خسروی هشدار داده است، تاریخ این دست نوشته 3/5/1388 است در حالی که اولین خبر در مورد فساد کلان بانکی در تاریخ 10/5/1390 یعنی قریب به دو سال بعد از دستور آقای خاوری به مقامات قضایی و اطلاعاتی رسیده است، دقیقا در تاریخ 10/5/1390 آقای باقری افشار پس از بازرسی از شعبه بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز موضوع گشایش اعتبارات اسنادی بدون مجوز را به مقامات مسئول گزارش کرده و تا آن تاریخ موضوع رسانه ای نشده بود.

در ادامه این توضیحات می خوانیم: در مردادماه 1388 یک ماه از تاریخ خرید گروه ملی فولاد توسط مه آفرید امیر خسروی گذشته بود و ایشان آن قدر معتبر و مورد وثوق بوده که در یک ماه بعد از خرید گروه ملی از گشایش اعتبارات اسنادی چند میلیارد تومانی برخوردار شده است، بنابراین در آن تاریخ نه تنها موجبی برای فرار مه آفرید امیر خسروی وجود نداشته بلکه برعکس ایشان در سیستم بانکی و نزد مقامات مسئول دولتی از اعتبار خاصی برخوردار بوده است.

بنابرتوضیحات وکیل خسروی، بهترین دلیل اینکه از مرداد 1388 تا مرداد 1390 ایشان قریب 1800 میلیارد تومان از طریق گشایش اعتبارات اسنادی به نفع گروه ملی صنعتی فولاد اهواز تسهیلات تحصیل کرده بود. پس این دستور مدیر عامل بانک ملی با توجه به موقعیت ممتاز آقای مه آفرید خسروی و اینکه بدهی معوقه نداشته چه توجیهی می تواند داشته باشد.

به گزارش مهر، در دست نوشته محمود رضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی به مدیر وقت حوزه حراست بانک ملی ایران در سوم مردادماه 1388 آمده ابود: جناب آقای ایران منش، باسلام، آقای خسروی آب معدنی داماش بدهکار بانک ظاهرا در حال خروج از کشور است، نیاز به مراقبت شدید دارد. مذاکره کنید."

محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران مهرماه سال 90 در پی کشف بزرگترین فساد بانکی در اقتصاد ایران از کشور فرار کرد و به کانادا رفت. از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از وی تاکنون منتشر نشده است.

همان زمان روزنامه انگلیسی گلوب اند میل در گزارشی عنوان کرده بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است. خانواده خاوری در کانادا اقامت دارند و اسناد مربوط به ثبت نشان می دهد که خاوری دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است.

این روزنامه مطرح کرده بود که خاوری فردی "ایرانی- کانادایی" است که استعفای خود را تقدیم مقامات ایرانی کرده و روز پس از آن از لندن به فرانکفورت پرواز کرده و سپس با پرواز لوفتانزا به تورنتو سفر کرده است.



تصویری از خانه 3 میلیون دلاری خاوری در تورنتو( منبع سایت گلوب اند میل)