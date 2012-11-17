دانش آموزان با تاسی از شهدای کربلا پیروان راستین امامت و ولایت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورقاسمیان درهمایش جوانان عاشورایی، محبان اهل بیت(ع) صبح روز شنبه در دبیرستان پسرانه شکرایی شهر اراک ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سید و سالار شهیدان وهفتاد و دو تن از یاران با وفایش افزود: بیرق عزای حسینی امروز پس از گذشت بیش از هزار و چهارصد سال برافراشته است.



وی با اشاره به واقعه عاشورا و رشادت های حماسه آفرینان دشت کربلا افزود: حضرت ابا عبدالله (ع) در شب عاشورا اصحاب خود را جمع کرد و به آنان گفت شما در این راه به شهادت خواهید رسید ولی شما آزاد به انتخاب راه هستید و می توانید بازگردید که اصحاب ارزشمند ایشان برای یاری اباعبدالله در دشت کربلا ماندند.



رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک اراک نیز در سخنانی گفت: جوانان و نوجوانان ایران اسلامی از عاشقان راه امام حسین(ع) هستند که این امر با حضور گسترده در مراسم عزای حسینی در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان تجیلی کامل می یابد.



ابوالفضل هاشمی با اشاره به اینکه باید روح و جسم افراد در ایام سوگواری ابا عبدالله (ع) درگیر فلسفه عاشورا باشد خاطر نشان کرد:انقلاب اسلامی ایران برگرفته از قیام امام حسین(ع) بود که امروز نیز بیداری اسلامی و گسترش آن در جهان نیز از واقعه عاشورا و حرکت سیدالشهدا(ع) نشات گرفته است.



گفتنی است در این مراسم که با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) همراه بود بیرق عزای حسینی به صورت نمایدن با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان ودانش آموزان دبیرستان شکرایی اراک برافراشته شد و شرکت کنندگان در این مراسم به سینه زنی و عزاداری پرداختند.