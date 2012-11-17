اجرای مانور آبگرفتگی معابر در ورودی غربی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی افزود: این مانور با هدف ایجاد آمادگی در افراد محلی و ستاد بحران به منظور انجام واکنش مناسب در برابر حوادث احتمالی و ایجاد هماهنگی میان ارگان ها و سازمانهای مربوطه با ستاد مدیریت بحران منطقه برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، ارتقا سطح آمادگی نیروهای درون سازمانی در تمامی سطوح فرماندهی و عملیاتی ، آماده سازی بستر لازم برای کلیه واحدها و ارگان های برون سازمانی و تقویت هدایت پذیری نیروهای عملیاتی از دیگر اهداف این مانور است.



سلطانی تصریح کرد: با اجرای مانور آبگرفتگی در این بخش از پایتخت، امکان سنجی لازم و تمامی تمهیدات جهت اعزام امکانات مورد نیاز در راستای مرتفع کردن مشکلات و معضلات ناشی از آبگرفتگی صورت گرفته و تصمیمات مناسب جهت رفع بحران اتخاذ خواهد شد.

شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری چند نشست هماهنگی به منظور جمع بندی های تکمیلی و بررسی مشکلات و موانع احتمالی با حضور نمایندگان تمامی ارگانها و سازمانهای امدادی و خدمات رسان و بررسی ابعاد مختلف سناریوی طراحی شده این مانور در سایه همکاری و تعامل بسیار خوب نهادها و سازمانها بصورت منسجم برگزار شده و نقاط ضعف و قوت ، ایرادات جزئی به سمع و نظر مدیران حاضر در محل ستاد فرماندهی حادثه می رسد.