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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

اجرای مانور آبگرفتگی معابر در ورودی غربی تهران

اجرای مانور آبگرفتگی معابر در ورودی غربی تهران

شهردار منطقه 9 تهران با اشاره به آمادگی و اقدام به هنگام در برابر هر گونه حادثه ناشی از بروز سیل یا آبگرفتگی معابر گفت: با حضور نهادهای امدادی و خدماتی مانور آبگرفتگی معابر منطقه در محله امامزاده عبدالله (ع) اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلطانی افزود: این مانور با هدف ایجاد آمادگی در افراد محلی و ستاد بحران به منظور انجام واکنش مناسب در برابر حوادث احتمالی و ایجاد هماهنگی میان ارگان ها و سازمانهای مربوطه با ستاد مدیریت بحران منطقه برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، ارتقا سطح آمادگی نیروهای درون سازمانی در تمامی سطوح فرماندهی و عملیاتی ، آماده سازی بستر لازم برای کلیه واحدها و ارگان های برون سازمانی و تقویت هدایت پذیری نیروهای عملیاتی از دیگر اهداف این مانور است.

سلطانی تصریح کرد: با اجرای مانور آبگرفتگی در این بخش از پایتخت، امکان سنجی لازم و تمامی تمهیدات جهت اعزام امکانات مورد نیاز در راستای مرتفع کردن مشکلات و معضلات ناشی از آبگرفتگی صورت گرفته و تصمیمات مناسب جهت رفع بحران اتخاذ خواهد شد.
 
شهردار منطقه 9 خاطرنشان کرد: با توجه به برگزاری چند نشست هماهنگی به منظور جمع بندی های تکمیلی و بررسی مشکلات و موانع احتمالی با حضور نمایندگان تمامی ارگانها و سازمانهای امدادی و خدمات رسان و بررسی ابعاد مختلف سناریوی طراحی شده این مانور در سایه همکاری و تعامل بسیار خوب نهادها و سازمانها بصورت منسجم برگزار شده و نقاط ضعف و قوت ، ایرادات جزئی به سمع و نظر مدیران حاضر در محل ستاد فرماندهی حادثه می رسد.
کد مطلب 1745770

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