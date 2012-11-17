پذیرش دانشجوی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای سال تحصیلی 92-1391 از میان واجدین شرایط برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در رشته بیوشیمی بالینی دانشجو می پذیرد.

ظرفیت پذیرش در این مرکز یک نفر است و متقاضیان باید دارای دانشنامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی(بالینی و پایه)، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی باشند و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری مدارک مورد نیاز را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال کنند.

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برای سال تحصیلی92-1391 از میان واجدین شرایط در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بافت شناسی، جنین شناسی، علوم تشریح، توان بخشی، بیولوژی سلولی و ملکولی، ژنتیک، میکروب شناسی پزشکی، باکتری شناسی و میکروبیولوژی دانشجو می پذیرد.

ظرفیت پذیرش در این مرکز 6 نفر می باشد و حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری مدارک مورد نیاز را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال کنند.