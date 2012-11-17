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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

پذیرش دانشجوی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پذیرش دانشجوی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای سال تحصیلی 92-1391 از میان واجدین شرایط برای تحصیل در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در رشته بیوشیمی بالینی دانشجو می پذیرد.

ظرفیت پذیرش در این مرکز یک نفر است و متقاضیان باید دارای دانشنامه کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی(بالینی و پایه)، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی باشند و حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری مدارک مورد نیاز را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال کنند.

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برای سال تحصیلی92-1391 از میان واجدین شرایط در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بافت شناسی، جنین شناسی، علوم تشریح، توان بخشی، بیولوژی سلولی و ملکولی، ژنتیک، میکروب شناسی پزشکی، باکتری شناسی و میکروبیولوژی دانشجو می پذیرد.

ظرفیت پذیرش در این مرکز 6 نفر می باشد و حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری مدارک مورد نیاز را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ارسال کنند.

کد مطلب 1745771

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