برگزیدگان حوزه سلامت و قرآن پژوهی کشور معرفی و تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش ملی قرآن پژوهی و طب با معرفی مقالات برتر در حوزه سلامت و قرآن‌پژوهی در ارومیه به کار خود پایان داد، در این همایش از بین 300 مقاله ارسالی از سوی شرکت‌کنندگان 26 استان کشور به دبیرخانه 179 مقاله از سوی اعضای هیئت علمی و حوزوی انتخاب و در مدت برگزاری همایش 35 مقاله به صورت سخنرانی و 142 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.



در این همایش سه روزه مقالاتی با عنوان‌های تاثیر آوای قرآن بر کاهش اضطراب و بهبود روند مراقبت و درمان، قوانین قصور پزشکی در قانون مجازات اسلامی، حقوق شهروندان در یک کشور اسلامی از دیدگاه قرآن و اسلام، تغذیه بانوان باردار از دیدگاه قرآن کریم و همسران نمونه از دیدگاه قرآن ارائه شد.



شیر مادر حق اخلاقی فراموش شده در رحم جایگزین، رحم جایگزین از منظر قرآن و روایات، ارتقای سلامت روان با استفاده از تعالیم روانشناختی اسلام (براساس سیره نبوی) در مقابل مکاتب روانشناختی غربی، قرآن بهداشت روان، اندیشه و فکر، اسلام و بهداشت محیط، ژنتیک از دیدگاه قرآن کریم و بررسی تاثیرات متقابل انسان و محیط زیست بر یکدیگر در قرآن و متون از دیگر مقالات ارائه شده بود.



مباحثی از قبیل آیات پزشکی استخراج شده از قرآن، احادیث پزشکی استخراج شده از منابع اسلامی، جایگاه طب اسلامی، قرآن و حدیث‌پژوهی، جایگاه سبک زندگی اسلامی و قرآن‌پژوهی، علوم انسانی مرتبط با طب و قرآن، تولید و توسعه علم از نگاه قرآن (توسعه قرآنی علم)، استخراج علوم بنیادی و کاربردی پزشکی از قرآن و جامعه اسلامی و قرآن محورهای اصلی این همایش بود.

در این همایش عنوان سخنرانی برتر به نازآفرین قاسم زاده با مقاله "شیر مادر حق اخلاقی فراموش شده در رحم جایگزین" با همکاری منصوره مدنی، فاطمه فرامرزی، سید مهدی صالحی تعلق یافت.

عنوان پوستر برتر از آن شاه صنم غیبی با پوستر مقاله "اثرات درمانی عسل در سرفه کودکان" با همکاری زهرا فکور، هاشم محمود زاده و احمد جانعی خسرو شاهی شد.

همچنین در این بخش شهرام صادقی با پوستر مقاله "بررسی نقش آب در پیشبرد جهاد اقتصادی از منظر قرآن و روایات" دوم و شریفه منعمیان با پوستر مقاله "اعتقادات و باورهای مذهبی دریافت کنندگان پیوند قلب" با همکاری دکتر حیدر علی عابدی، دکتر سید علی ناجی سوم شدند.

عنوان اول دل نوشته برتر به زکیه مصباحی (کارشناس فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه الزهرا(س) ارومیه)، عنوان دوم به فاطمه محترم (حوزه علمیه الزهرا (س) ارومیه) اختصاص یافت.

عنوان خاطره قرآنی برتر نیز به صابر قلی زاده (عضور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه) تعلق گرفت.