باقرشهر در مسیر توسعه قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید سعاتمند شهردار باقرشهر صبح شنبه در جلسه تقدیر و تشکر از دست اندرکاران غرفه شهرداری در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای سراسرکشور، افزود: شرکت در این نمایشگاه فرصت مناسبی بود تا بخشی از توانمندیهای شهرداری باقرشهر ارائه شود.

وی در ادامه این حضور را ارزشمند و فرصتی طلائی دانست و گفت: شرکت در چنین نمایشگاه هایی که بیش از 300 شهرداری در آن حضور دارند، فرصتی طلائی است که شهرداری باقرشهر به نحو احسن از آن بهره برداری کرد و برخی اقدامات و طرحهای زیربنایی انجام شده برای آشنایی شهروندان، نخبگان، متخصصین و مدیران اجرایی با فعالیتهای شهرداریها ارائه شد و مهمترین ویژگی آن انتقال تجربه بین شهرداریها و آگاهی از روشهای نوین مدیریتی بود.

این مدیر شهری ضمن اشاره به حضور وزیر کشور در غرفه شهرداری این حضور را نشانه اقدامات بسیار خوب پرسنل خدوم شهرداری دانست و ادامه داد: این جمله وزیر کشور که گفتند "شهرداری باقرشهر با توجه به بودجه کم، اقدامات بسیار خوبی داشته و پروژه های بزرگی را اجرا کرده است" نشانه انجام مطلوب وظایف از سوی شهرداری باقرشهر است.

شهرداری باقرشهر حرفهای زیادی برای گفتن دارد

وی تصریح کرد: با توجه به محورهای برپایی نمایشگاه امسال که شامل ارائه اقدامات در زمینه های خدمات شهری، عمران شهری، مدیریت پسماند، محیط زیست، فضای سبز و شهرداری الکترونیک می ‌شد، شهرداری باقرشهر نشان داد در تمامی این عرصه ها اقدامات بسیار خوبی داشته است و حرفهای بسیاری بر گفتن دارد و در میان شهرهای در مسیر توسعه قرار گرفته است.

سعادتمند بحث و تبادل نظر با شهرداران و کارشناسان مدیریت شهری را از نکات بسیار ارزنده این نمایشگاه دانست و اضافه کرد: تبادل تجربیات و آشنایی با آخرین دستاوردهای نوین شهری از ویژگیهای این نمایشگاه بود که با توجه به تبادل افکار با همکاران در شهرداریهای سراسر کشور، توانستیم از تجربیاتشان در مواجهه با معضلات و مشکلات شهری بهره مند شویم.

وی در پایان تهیه تندیس گرامیداشت شهدای هسته ای را اقدامی ارزشمند ارزیابی کرد و آن را مایه افتخار شهرداری و شورای اسلامی باقرشهر و نشانه ادای احترام به مقام والای شهدای انقلاب اسلامی، توسط کارکنان و شهروندان باقرشهر دانست.

گفتنی است، نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریها که از 20 تا23 آبان ماه برپا بوده و حدود 17 هزار مترمربع از فضای نمایشگاهی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران را به خود اختصاص داد که حدود هفت هزار و 500 مترمربع مربوط به غرفه شهرداریها بود.