تحصیل 10درصد دانشجویان در حسابداری/ توسعه حسابداری در تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد احمدپور‌ در نشست خبری گروه ها و روسای کمیته های برنامه ریزی آموزش عالی با محوریت تحول و ارتقاء برنامه‌های درسی دانشگاهی که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد، گفت: بیش از 10 درصد دانشجویان کل کشور در رشته حسابداری تحصیل می کنند.

وی ادامه داد: رشته حسابداری از جمله رشته‌هایی است که در دانشگاه‌های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور،‌ علمی کاربردی ایجاد شده و هدف کمیته حسابداری بازنگری سرفصل‌ها و دروس حسابداری با توجه به نیازهای و تغییرات محیطی است .

سرپرست کمیته حسابداری در حوزه برنامه ریزی علوم انسانی افزود: سرفصل‌‌هایی که اکنون در این رشته در آموزش عالی وجود دارد مربوط به دهه 60 است و نمی تواند با تغییرات محیطی سازگار باشد .

وی با بیان اینکه اعضای کمیته تا کنون بررسی سرفصل‌های دروس مقاطع کاردانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند یاداورشد: باید دانشگاههای برتر به سمت ایجاد رشته حسابداری در مقطع تحصیلات تکمیلی حرکت کنند چرا که در حال حاضر 68 درصد دانشجویان در استان های مختلف در مقطع کارشناسی حسابداری تحصیل می کنند.

سرپرست کمیته حسابداری در حوزه برنامه ریزی علوم انسانی با بیان اینکه رشد رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مانند رشد این رشته در مقطع کاردانی و کارشاسی نبوده یادآورشد: اقدامات خوبی در کمیته حسابداری برای توسعه این رشته اتخاذ شده است.

احمد پور یاداورشد: برنامه کمیته، سوق دادن دانشگاههای بزرگ براساس برنامه آمایش آموزش عالی به سمت توسعه رشته حسابداری در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.