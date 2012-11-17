استفاده مبلغان از شیوه های نوین تبلیغ ضروری است/مساجد محور عزاداری ها

حجت الاسلام حسین نمازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رنگ استکبار ستیزی در مناسک عاشورا با محکوم کردن فتنه توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) بیش از پیش نمایان می شود.

وی تاکید کرد: مردم عاشورایی خراسان رضوی حمایت و دفاع از مبانی نظام اسلامی و مواضع اصولی و راهبردی مقام معظم رهبری در برابر تهدیدها و تحریم ها را با الهام از سیره پیامبردرمراسم عزاداری ماه محرم درنظر دارند.

حجت الاسلام نمازی یادآور شد: در راستای برگزاری مجالس عزاداری توسط ذاکران، شاعران و مسئولان هیئات مذهبی تبین معارف قرآن در کنار بهره گیری از عترت را دو اصل جدایی ناپذیر می دانیم.

وی بیان کرد: مساجد به عنوان سنگر اصلی دفاع از دین و ولایت بهترین مکان برای برپایی مجالس عزاداری است.

مسئول تشکل های اسلامی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: نماز ظهر عاشورا با شکوه هرچه بیشتر با اقتدای به سید و سالار شهیدان برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: دهه اول محرم برای احیا امر به معروف و نهی از منکراین پیمان محکم را با تذکر لسانی اجراخواهیم کرد.

وی تاکید کرد: بدعت ها یی همچون قمه زنی، استفاده از زنجیرهای تیغدار، نصب شمائل منتسب به ائمه (ع) واستفاده از آلات وریتم های نامناسب موسیقی را در عزاداری برمبنای معرفت مطلوب نیست.

وی افزود: برای پرهیز از آسیب های جدی در عزاداری ها مانند آلودگی های صوتی، سد معبر، اختلاط زن و مرد و برهنگی در معابر دستگاههای مربوط با هم همکاری وهماهنگی خواهند داشت.

مسئول تشکل های اسلامی تبلیغات اسلامی خراسان رضویتصریح کرد: وحدت اسلامی تنها راه مقابله با هجوم هدفمند استکبار است ودر آستانه انتخابات ضمن حضور حداکثری برای انتخاب اصلح هیئت های مذهبی از بهره برداری های سیاسی در این زمینه باید خودداری کنند.

وی تصریح کرد: محرم وصفر فرصتی برای بازخوانی فرهنگ اصیل اسلام و بازیابی هویت حقیقی مسلمانان خواهد بود.