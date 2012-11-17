  1. سیاست
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

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بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و علل افزایش قیمت بلیط هواپیما در مجلس

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و علل افزایش قیمت بلیط هواپیما در مجلس

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص درخصوص عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه جلسه کارگروه نهادها و سیاست های تجاری درخصوص رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را در دستور کار دارد.

بررسی مشکلات برخی اصناف در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بررسی علل افزایش 60 الی 70 درصدی قیمت بلیط هواپیما به تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس و ارجاعی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجرای بند 7 و تبصره 1 ماده 79 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

کد مطلب 1745781

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