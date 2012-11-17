به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 2هزار و 250 روز از امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، در نهایت شرکت ملی نفت ایران و شرکت CNPC چین برای قطع همکاری در این قرارداد گازی به توافق دست یافته اند.

بر این اساس، چینی‌ها بی سرو صدا دفتر کار خود در عسلویه و توسعه این پروژه مشترک گازی را بسته اند، ضمن اینکه شرکت ملی نفت ایران هم برنامه جدیدی برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در دستور کار قرار داده است.

شرکت نفت و گاز پارس به نمایندگی از شرکت ملی نفت اخیرا فراخوان مناقصه ای محدود برای حفاری 2 حلقه چاه اکتشافی – توصیفی و 10 حلقه چاه توسعه ای را در فاز 11 پارس جنوبی را ارائه کرده است و 4 تا 5 شرکت ایرانی قرار است در این مناقصه محدود حفاری دریایی شرکت کنند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد در حال حاضر 4 شرکت ایرانی پیشنهادهای فنی و مالی حفاری این 12 حلقه چاه توصیفی و توسعه ای در فاز 11 پارس جنوبی را به شرکت نفت و گاز پارس ارائه کرده اند.

در حال حاضر شرکت‌های گلوبال پتروتک، مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، پترو ایران و دانا انرژی از مهمترین شرکت‌های علاقه مند برای حضور در این پروژه حفاری دریایی هستند.

سعید حافظی بیرگانی مدیر عامل شرکت پترو ایران امروز در گفتگو با مهر با اشاره به حضور این مجموعه در مناقصه محدود حفاری فاز 11 پارس جنوبی، گفت: بر این اساس، پیشنهاد فنی و مالی 12 حلقه چاه به شرکت نفت و گاز پارس ارائه شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا زمان بازگشایی پاکات امکان تشریح جزئیات پیشنهاد فنی و مالی پترو ایران در این پروژه حفاری وجود ندارد، بیان کرد: در صورت برنده شدن در مناقصه شرایط تامین دکل حفاری برای حفر 12 حلقه چاه دریایی را داریم.

رستم قاسمی وزیر نفت در آخرین اظهار نظر رسمی (4 تیر 1391) در گفتگو با مهر با اعلام اینکه به رهبر معظم انقلاب قولی مبنی بر تعیین تکلیف تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران داده ایم، گفته بود: بر این اساس تا پایان سالجاری وضعیت توسعه برخی از میادین مشترک نفت و گاز بلاتکلیف (همچون فاز 11 پارس جنوبی) مشخص می شود.



این عضو کابینه دولت دهم همچنین در حاشیه برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت تهران (فروردین 91) از تعیین زمان یکماهه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط CNPC خبر داد و اعلام کرده بود: در صورتی‌که به طور جدی این پروژه گازی اجرایی نشود قرارداد گازی چینی‌ها در پارس جنوبی لغو می‌شود.



به گزارش مهر، قرارداد این فاز مشترک پارس جنوبی خردادماه سال 1388 با کنار گذاشتن شرکتهایی همچون توتال فرانسه و پتروناس مالزی، برای شتاب در توسعه این میدان مشترک گازی با قطر به چین به ارزش تقریبی پنج میلیارد دلار واگذار شده بود.



البته تاخیر و وقت کشی شرکت‌های چینی تنها مربوط به فاز 11 پارس جنوبی نیست و این شرکتهیا آسیایی در طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی، آزادگان جنوبی و یادآوران با تاخیرهای متعددی روبرو هستند.