کتابخانه عمومی ولی عصر آبادان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره کتابخانه های عمومی آبادان صبح شنبه در آئین گشایش این کتابخانه گفت: کتابخانه مذکور همچون سایر کتابخانه های شهر تا سال 90 از وجود تجهیزات، امکانات رفاهی و محوطه بی بهره بود.

بیژن طهماسبی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، اعتباری برای بهسازی و نوسازی کتابخانه ها اختصاص یافت.



وی اظهار داشت: تاکنون چهار باب کتابخانه از محل اعتبار یاد شده بهسازی کامل و نوسازی تجهیزاتی در آنان انجام گرفته که برای راه اندازی کتابخانه ولی عصر آبادان 850 میلیون ریال در بخشهای محوطه سازی، حصار کشی، نماسازی، نوسازی تجهیزات و راه اندازی سیستمهای حفاظتی و اعلان سرقت هزینه شده است.



طهماسبی با اشاره به اینکه تا سال 90 تعداد کتابخانه های آبادان تنها به پنج باب می رسید، یادآور شد: امسال سه باب کتابخانه مشارکتی و دو باب کتابخانه حق انتفاعی به نهاد کتابخانه ها وگذار شده است.



رئیس اداره کتابخانه های عمومی آبادان با اشاره به اینکه هفت باب کتابخانه دیگر را در دست احداث و راه اندازی و با حق انتفاع داریم، افزود: تا اواسط سال آینده(92) تعداد کتابخانه های آبادان به بیش از 17 باب خواهد رسید.



وی با اشاره به برنامه ریزی در شاخصهای مختلف کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: مقرر شد تا دستگاه های اجرایی شهرستان هم در جهت تقویت منابع کتابخانه ها و افزایش اعضا تلاش و مشارکت کنند.