حفظ و تقویت وحدت اسلامی و ملی مورد توجه مبلغین قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین مهدوی پارسا در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی شهرستان گفت: تبیین معارف قرآن با بهره گیری از عترت توسط مبلغین ، تقویت مساجد به عنوان سنگر اصلی دفاع از دین و ولایت و بهترین مکان برای برگزاری مجالس تعزیه ، ممانعت و پرهیز از برپایی خیمه های عزاداری ، اقامه نماز جماعت اول وقت در مجالس و نماز جماعت یکپارچه هیئات مذهبی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از اقدامات مهم مبلغین و مسئولین هیئات مذهبی می باشد.

وی با بیان اینکه عزاداریها باید پرشور و همراه با معرفت باشد اظهار داشت: از آسیب ها و بدعت هایی مثل نصب شمائل منتسب به اهل بیت (ع)، برهنگی در مجالسی که تصویربرداری می شود و یا بانوان حضور دارند جلوگیری شود.

وی ادامه داد: آلودگی صوتی، علم کشی، سد معبر، اختلاط زن ومرد، استفاده از آلات و ادوات موسیقی، استفاده از طبلهای بزرگ، استفاده از اشعار نامناسب و مداحی های ناموزون نیز باید با کمک مبلغین و مسئولین هیئات مذهبی از مجالس عزداری حذف شود.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به نامگذاری دهه اول ماه محرم به نام دهه احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد: مسئولین هیئات و مبلغین نسبت به تبیین و تذکر و فرهنگ سازی این مهم که از اهداف اصلی قیام عاشورای امام حسین (ع) است، احساس تکلیف و ادای وظیفه کنند.

در ادامه حجت الاسلام مظفر تاجی امام جمعه چناران با تاکید بر اهمیت ساماندهی مجالس عزاداری و برنامه های سوگواری نسبت به جمع آوری تمثال های منتسب به ائمه (ع)، تصاویر متفرقه از مساجد، سیاه پوش کردن مساجد و نیز سیاه پوش کردن سطح شهر توسط شهرداری تاکید کرد.