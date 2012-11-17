کمک به توسعه کتابخانه های آبادان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ایلخاص زاده صبح شنبه در آئین گشایش کتابخانه ولی عصر آبادان گفت: خوشبختانه حرکت خوب و رو به رشدی در موضوع بهسازی و تجهیز کتابخانه ها در سطح شهر صورت گرفته است.

وی افزود: این کار ارزشمند باید به شکل بهتر و مطلوبتر دنبال و به انجام برسد.



ایلخاص زاده عنوان کرد: پیش از این آبادان دارای پنج باب کتابخانه بود که با هدفگذاریهای صورت گرفته عدد کتابخانه های شهر تا پایان سال 92 به 17 باب خواهد رسید.



فرماندار آبادان از تمامی مردم و مسئولان آبادانی خواستار تقویت و مشارکت در این حرکت رو به رشد شد و ضمن قدردانی از کسانی که به فرهنگ مکتوب کمک می کنند، تصریح کرد: سه شاخص سرانه کتاب، فضای دسترسی و کتاب خوان در موضوع کتاب و کتاب خوانی وجود دارد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



وی یادآور شد: در زمان حاضر بیش از 67 هزار جلد کتاب و بیش از یک هزار و 700 متر مربع در مباحث سرانه و فضای کتابخانه های شهر کمبود داریم که به منظور تقویت و افزایش سرانه های یاد شده و جبران و رفع کمبودها برنامه ریزیهای لازم صورت گرفته است.



ایلخاص زاده گفت: در مبحث کتابخوانها و اعضا نیاز به انجام کارهای تبلیغی و ارشادی گسترده ای در سطح شهر و با مشارکت همه گروه ها و حتی دستگاه های اجرایی داریم.



وی با بیان اینکه باید با علم روز به پیش رفت، افزود: باید امکاناتی برای تشویق و ترغیب مردم به ویژه جوانان و نوجوانان ایجاد شود.



فرماندار آبادان با مهم خواندن موضوع اهدای کتاب توسط مردم اظهار کرد: می توانیم با تجهیز املاکی که توسط خیرین به صورت امانی در اختیار ما قرار داده می شود به توسعه کتابخانه های شهرنیز کمک کنیم.