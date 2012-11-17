پیشینه فرهنگ و آموزش در یزد/ یزد پایگاه علم آموزی در ادوار مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد و با میزبانی مجتمع آموزشی سیدالشهدا(ع)، هفتمین نشست از سلسله نشست های یزدشناسی با موضوع "پیشینه فرهنگ و آموزش در یزد" برگزار شد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در این مراسم ضمن تقدیر از حضور فرهیختگان استان یزد، به بیان جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام و ایران پرداخت و در نگاهی تاریخی و متکی به اسناد ملی، پیشینه آموزش و پرورش در یزد را تشریح کرد.

یزد در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران همواره از مناطق علم پرور کشور بوده است

محمدرضا ملک ثابت با اشاره به آیات و روایات، بر اهمیت تعلیم و تربیت تاکید کرد و افزود: یزد در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران، همواره یکی از مناطق عالم پرور بوده و شخصیت های برجسته علمی این دیار، مروج فرهنگ و تعلیم و تربیت اسلامی در دیگر نقاط بوده اند.

وی دوران حکومت آل مظفر در یزد را دوران شکوفایی علم در این خطه دانست و تصریح کرد: مدارس زیادی در این زمان و بعد از آن در یزد ساخته شد که تا دوره های بعد به امر تعلیم و تربیت مشغول بودند.

ملک ثابت گفت: بیشتر این مدارس در واقع مجموعه ای علمی و آموزشی شامل مدرسه، کتابخانه و... بوده که از جمله آنها می توان به مدرسه رکنیه که توسط سید رکن الدین قاضی یزدی تاسیس شده بود اشاره کرد.

لزوم احیای مجموعه نفیس سید رکن الدین

مدیر اسناد ملی استان یزد اظهار امیدواری کرد: با همکاری مسئولان استان، مجموعه نفیس سیدرکن الدین به عنوان یکی از مظاهر باشکوه فرهنگ و تمدن اسلامی که شامل مدرسه، بقعه، کتابخانه، رصدخانه، دراالشفاء، دارالمجانین، وقت و ساعات و... بوده است، احیا شود.

این استاد تاریخ دانشگاه درباره نشست های یزدشناسی گفت: به لطف الهی و مساعدت همراهان فرهیخته کوشیده ایم با بررسی های جدید علمی آگاهی های مهم، دقیق و سودمندی را در حوزه های گوناگون یزدپژوهی در دسترس همه دوستداران یزد قرار دهیم.

وی گفت: با ایجاد پیوند ناگسستنی میان فرهنگ امروز و دیروز و دوری از هر گونه ذهنیت گرایی منفی و جانبداری های یک سویه غیر علمی تلاش می کنیم زمینه تبادل نظر را میان همه اندیشمندان و علاقمندان این عرصه فراهم سازیم و در شکوفایی حرکت های نوین فرهنگی و اندیشه پرور و ایجاد آینده ای بهتر برای یزد، نقشی شایسته و مفید ایفا کنیم.

وجود پایگاه های علمی متعدد در ادوار مختلف نشان از علم دوستی یزدیهاست

محمد حسن امیری از اساتید دانشگاه نیز در این مراسم در سخنانی به تشریح تاریخچه مدارس در یزد پرداخت و وجود مدارس و پایگاه های علمی متعدد در ادوار مختلف تاریخی در یزد را نشان از علم دوستی یزدی ها دانست و افزود: اگر چه در طول تاریخ، تشکیلات آموزش و پرورش تغییرات و دگرگونی های متعددی داشته است، اما همواره در این مرز و بوم، علم اندوزی و عالم پروری رواج داشته، به گونه ای که همچنان از یزد با القاب دارالعباده و دارالعلم یاد می شود.

امیری که در بخش آرشیو شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، مصاحبه های متعددی را با پیشکسوتان تعلیم و تربیت و مشاهیر یزد انجام داده است، در ادامه صحبت های خود به طور مفصل به نحوه تاسیس مدارس در یزد و آثار متنوع آن با ذکر نام افراد و مدارس پرداخت.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز در سخنانی به بیان تاریخچه آموزش و پرورش یزد پرداخت و با تقدیر از بانیان و حامیان نشست های یزدشناسی، برپایی این نشست ها را گام مهمی در آشنا ساختن نسل جدید به فرهنگ غنی پیشینیان دانست و افزود: تداوم و بقای هر جامعه، مستلزم انتقال مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، گرایش ها و دانش ها از راه آموزش و پرورش به نسل جدید است.

واکاوی تاریخچه آموزش و پرورش یزد

سیده حمیده وزیری، تلاش در راه گسترش فرهنگ اسلامی در بین جوانان و نوجوانان و نهادینه کردن دستاوردهای آبا و اجدادی و انتقال دانش و مفاهیم زندگی نیاکان در زندگی امروزی را از اهداف نشست های یزدشناسی عنوان کرد و از سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان در برپایی منظم آن تقدیر کرد.

این پیشکسوت فرهنگی استان یزد، تاریخچه آموزش و پرورش یزد را مورد واکاوی قرار داد و از نقش شخصیت های برجسته علمی این دیار در ادوار مختلف، سخن گفت.

وزیری تاریخ آموزش و پرورش یزد را درخشان و پرافتخار دانست و تصریح کرد: کسب رتبه اول در کنکور سراسری در 18 سال متوالی توسط دانش آموزان یزدی، نتیجه پایه گذاری اصولی و صحیح آموزش و پرورش توسط گذشتگان و ادامه آن توسط مسئولان کنونی این استان است.

وی از مرحوم وزیری بنیانگذار کتابخانه بزرگ وزیری، به عنوان یکی از خادمان به تعلیم و تربیت استان و کشور یاد کرد و به بیان فضائل علمی ایشان پرداخت.

ترویج علوم توسط یزدی ها ناشی از درایت و دیانت آنهاست

نعمت الله ادریسی از پیشکسوتان فرهنگی یزد نیز در این مراسم با یادآوری نقش یزد و یزدی ها در ترویج و گسترش علوم، این مهم را ناشی از درایت و دیانت آنها دانست.

ادریسی با ارائه پاورپوئنت به تشریح نهادهای علمی گذشته و نیز تبیین نهادهای جدید تعلیم و تربیت در یزد پرداخت.

وی تعلیم و تربیت را به مثابه جریانی دانست که در کنار آموزش دانش، قدرت تفکر را در فرد رشد می دهد و تسلط او را بر محیط زندگی افزون می کند.

این پژوهشگر برتر استان با اشاره به تغییرات در نحوه تعلیم و تربیت افزود: در طول تاریخ تغییر و تحولات بسیاری در نحوه تعلیم و تربیت در جوامع متمدن صورت گرفته و تحت شرایط مختلف روش های متفاوتی اتخاذ شده است.

وی نهادهای جدید تعلیم و تربیت را ادامه محصولات پیشینیان دانست و بر لزوم تعلیم و تربیت صحیح و اصولی تاکید کرد.

دکتر زرنگار، پژوهشگر و مدرس دانشگاه نیز در این همایش با استناد به اسناد قدیمی به تشریح نقش زرتشتیان یزد در آموزش و پرورش پرداخت.

نقش بی بدیل زرتشتیان در تاسیس مدارس و مراکز علمی

وی با به نقش ارزنده زرتشتیان یزد در تاسیس مدرسه و مجتمع های علمی افزود: مجموعه مارکار یزد و دبیرستان کیخسروی از جمله مراکز علمی در یزد هستند که به همت زرتشتیان یزد، تاسیس شده اند.

زرنگار، رفتار نیک زرتشتیان در گسترش و ترویج علم را ستود و یادآور شد: در تاریخ آموزش و پرورش یزد، زرتشتیان یزد همگام با همشهریان مسلمان خود، به بسط و گسترش علوم پرداخته و این همکاری و تعامل همچنان ادامه دارد.

هادی حکیمیان از پژوهشگران عرصه تاریخ و مصاحبه کننده در بخش تاریخ شفاهی سازمان اسناد ملی نیز در این همایش به تشریح نحوه تاسیس مدارس آلیانس فرانسه و مرسلین انگلیس در یزد سخن گفت و به نقش این مدارس در جریان علم آموزی جدید استان یزد پرداخت.

سلسله نشستهای یزدشناسی در ایستگاه هشتم خود موضوع "هنر در تاریخ و فرهنگ یزد" را بررسی خواهد کرد.