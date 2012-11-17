مانور زلزله و ایمنی هشتم آذر درمدارس کهگیلویه وبویراحمد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری صبح شنبه در نشست هماهنگی مانور زلزله وایمنی در استان افزود: با مشارکت ادارات متولی، آموزشهای لازم برای انجام این مانور به دانش آموزان و معلمان ارائه شده و سپس مانور اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانش آموزان حدود یک سوم جمعیت استان را شامل می شوند، عنوان کرد: دانش آموزان واسطه مناسبی برای انتقال آموخته ها به خانواده ها و آشنایی آنان برای مقابله با زلزله هستند.

طاهری ارائه سی دی های آموزشی، اجرای مانور و آموزش از طریق رسانه ها را از مهمترین فعالیتهای آموزشی دراین زمینه عنوان کرد و اظهار داشت: این مانور چهاردهمین مانور سراسری زلزله وایمنی است و ضرورت دارد دانش آموزان، معلمان ومدیران آموزش کامل در این زمینه را فرا گیرند.

طاهری با بیان اینکه این آموزشها با محوریت آرامش در هنگام زلزله، پناهگیری وخروج انجام می شود، تصریح کرد: این مانور در همه مدارس اجرا خواهد شد و در 14 مدرسه نیز به صورت نمادین برگزار می شود.