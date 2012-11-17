تعزیه خوانان خراسان شمالی خواستار حمایت بیشتر مسئولین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از تعزیه خوانان خراسان شمالی عدم پوشش بیمه ای برای تعزیه خوانان، محرومیت از وجود تشکل، عدم تمکن مالی در تهیه وسایل مورد نیاز برای اجرای برنامه های تعزیه و شبیه خوانی در مناسبت های مذهبی به ویژه در ایام محرم و صفر و نیز عدم حمایت مسئولان برای هماهنگی و تامین محل برگزاری این آیین روحانی را عمده ترین مشکلات موجود در این بخش می دانند.
یکی از فعالان این حوزه که در طی سال های گذشته در اجرای برنامه های تعزیه و شبیه خوانی نقش محوری داشته است، می گوید: تعزیه و یا شبیه خوانی نمایش شهادت جانسوز ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای او و یا یکی از حوادث مرتبط با حادثه کربلا است.
قاسم فرخنده می افزاید: متاسفانه فعالان این عرصه برای برپایی آیین مذهبی شبیه خوانی با مشکلاتی از قبیل نبود وسایل صوتی مناسب، لباس، کلاه خود، زره و اسب برای اجرای شبیه خوانی، مکان مناسب اجرای برنامه و ... روبرو هستند.
وی تصریح می کند: برای کیفیت بخشی و برگزاری هر چه بهتر این هنر نمایشی لازم است فعالان این عرصه مورد حمایت قرار گرفته و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد.
سید عباس هاشمی یکی دیگر از تعزیه خوانان خراسان شمالی است، وی معتقد است تعزیه و شبیه خوانی یکی از جلوه های ماندگار فرهنگ خراسان شمالی بوده و نیازمند حمایت بیشتری از طرف مسئولان و متولیان فرهنگی است.
وی می گوید: برگزاری تعزیه یکی از بهترین روش های انتقال پیام واقعه کربلا به نسل های امروزی است که در قالب هنر نمایشی برگزار می شود.
باباقلی یزدانی یکی دیگر از هنرمندان عرصه تعزیه و شبیه خوانی است، وی با بیان اینکه تعزیه جلوه عشق و دلبستگی شیفتگان امام حسین(ع) و خاندان پیامبر(ص) است، می گوید: این هنرمندان به وسیله هنر، ایمان و شجاعت اهل بیت(ع) را به نمایش می گذارند و برای اجرای بهتر این هنر نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند.
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