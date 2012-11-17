تعزیه خوانان خراسان شمالی خواستار حمایت بیشتر مسئولین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شماری از تعزیه خوانان خراسان شمالی عدم پوشش بیمه ای برای تعزیه خوانان، محرومیت از وجود تشکل، عدم تمکن مالی در تهیه وسایل مورد نیاز برای اجرای برنامه های تعزیه و شبیه خوانی در مناسبت های مذهبی به ویژه در ایام محرم و صفر و نیز عدم حمایت مسئولان برای هماهنگی و تامین محل برگزاری این آیین روحانی را عمده ترین مشکلات موجود در این بخش می دانند.

یکی از فعالان این حوزه که در طی سال های گذشته در اجرای برنامه های تعزیه و شبیه خوانی نقش محوری داشته است، می گوید: تعزیه و یا شبیه خوانی نمایش شهادت جانسوز ابا عبدالله الحسین(ع) و یاران باوفای او و یا یکی از حوادث مرتبط با حادثه کربلا است.

قاسم فرخنده می افزاید: متاسفانه فعالان این عرصه برای برپایی آیین مذهبی شبیه خوانی با مشکلاتی از قبیل نبود وسایل صوتی مناسب، لباس، کلاه خود، زره و اسب برای اجرای شبیه خوانی، مکان مناسب اجرای برنامه و ... روبرو هستند.

وی تصریح می کند: برای کیفیت بخشی و برگزاری هر چه بهتر این هنر نمایشی لازم است فعالان این عرصه مورد حمایت قرار گرفته و امکانات و تجهیزات مورد نیاز در اختیار آنان قرار گیرد.

سید عباس هاشمی یکی دیگر از تعزیه خوانان خراسان شمالی است، وی معتقد است تعزیه و شبیه خوانی یکی از جلوه های ماندگار فرهنگ خراسان شمالی بوده و نیازمند حمایت بیشتری از طرف مسئولان و متولیان فرهنگی است.

وی می گوید: برگزاری تعزیه یکی از بهترین روش های انتقال پیام واقعه کربلا به نسل های امروزی است که در قالب هنر نمایشی برگزار می شود.

باباقلی یزدانی یکی دیگر از هنرمندان عرصه تعزیه و شبیه خوانی است، وی با بیان اینکه تعزیه جلوه عشق و دلبستگی شیفتگان امام حسین(ع) و خاندان پیامبر(ص) است، می گوید: این هنرمندان به وسیله هنر، ایمان و شجاعت اهل بیت(ع) را به نمایش می گذارند و برای اجرای بهتر این هنر نیازمند حمایت بیشتر مسئولان هستند.

فعالیت 1000 هیئت مذهبی در خراسان شمالی

مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در باره هیئت های مذهبی موجود در استان می گوید: در ماه محرم سال جاری در مجموع هزار و 62 هیئت مذهبی فعالیت های عزاداری امام حسین(ع) را در مساجد و حسینیه های شهری و روستایی خراسان شمالی بر عهده دارند.

حجت الاسلام روحانی نیا می افزاید: از تعداد کل هیئت های موجود در استان، 792 هیئت ثبت رسمی شده و 270 هیئت نیز به صورت غیررسمی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام روحانی نیا تصریح می کند: از هزار و 62 هیئت خراسان شمالی، 625 هیئت در مناطق روستایی و 437 هیئت نیز در شهرهای استان فعال هستند.

به گفته وی از تعداد کل هزار و 62 هیئت موجود در استان، 810 هیئت مذهبی توسط برادران و 252 هیئت نیز توسط خواهران تشکیل شده و فعالیت می کنند.

وی برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌هیئت‌های مذهبی در راستای حذف خرافات و پیرایه‌ها، تغذیه فکری هیئت‌های مذهبی، اعزام روحانی برای هدایت و راهنمایی در زمینه برگزاری برنامه های مذهبی و عزاداری این هیئت ها و ... را از مهم‌ترین اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در قبال این هیئت ها ذکر می کند و می افزاید: روحانی‌محور بودن برنامه‌ها، تلاوت قرآن، بیان احکام اسلامی، تبیین سیره اهل‌بیت(ع)، خرافه‌زدایی و حذف پیرایه‌ها و ... نیز از جمله برنامه های هیئت های مذهبی در ایام ماه محرم خواهد بود.